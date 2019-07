Pella kegelt finalist van vorig jaar eruit - Dubbelavontuur eindigt voor Flipkens in tweede ronde, Mertens wel door LPB

05 juli 2019

17u14

Bron: Belga 0

Mertens door naar achtste finales in dubbelspel

Mertens heeft zich met haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka geplaatst voor de achtste finales in het dubbeltoernooi op Wimbledon. Ze versloegen de Japanse Shuko Aoyama en de Servische Aleksandra Krunic in drie sets: 6-7 (5/7), 7-5 en 6-4. De partij duurde 2u en 54 minuten. In de achtste finales wachten mogelijk Alison Van Uytvanck en Greet Minnen. Dan moet de Belgische tandem in de zestiende finales wel voorbij Hao-Ching Chan en Latisha Chan, het negende reekshoofd uit Taiwain.

Pella kegelt finalist van vorig jaar eruit

Guido Pella heeft voor een stevige verrassing gezorgd op Wimbledon. De Argentijnse nummer 26 van de wereld liet de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, de finalist van vorig jaar, in drie sets kansloos: 6-4, 6-3, 7-6 (7/4). Voor Anderson is Wimbledon pas het vierde toernooi van het seizoen. De 33-jarige Zuid-Afrikaan sloeg het hele gravelseizoen over wegens een elleboogblessure. Tegen Pella begon Anderson nog goed en kreeg in het eerste game twee breakkansen. Hij liet na om het game te winnen en zag de 29-jarige Pella daar dankbaar gebruik van maken. Een andere oud-finalist, Milos Raonic, redde het wel in de derde ronde. De Canadees, die in 2016 de eindstrijd haalde, won in drie sets van de Amerikaan Reilly Opelka: 7-6 (7/1), 6-2, 6-1.

Einde verhaal voor Flipkens in dubbelspel

Kirsten Flipkens is er aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson niet in geslaagd de derde ronde te bereiken in het dubbelspel op Wimbledon. Flipkens en Larsson, samen het twaalfde reekshoofd, moesten met 6-3, 6-3 de duimen leggen voor de Oekraïens-Amerikaanse tandem Nadiya Kichenok/Abigail Spears. In het enkelspel ging Flipkens (WTA 103) er woensdag in de tweede ronde uit tegen de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 16).

Later op de dag komen ook Elise Mertens, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, en het Belgische duo Alison Van Uytvanck/Greet Minnen nog in actie in het dubbelspel.

Ook Gille en Vliegen gaan eruit

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Het Limburgse duo verloor na een marathonmatch van drie uur in vier sets van het Braziliaans-Indische duo Marcelo Demoliner/Divij Sharan. Het werd 7-6 (7/1), 5-7, 7-6 (8/6), 6-4. Voor Gille was Wimbledon zijn debuut op een grandslamtoernooi. Vliegen haalde onlangs op Roland Garros knap de kwartfinales aan de zijde van de Kazach Mikhail Kukushkin.