Pech voor Bemelmans: Limburger laat na regenbreak twee matchballen liggen tegen opslagkanon Isner en is uitgeschakeld YP/TLB

05 juli 2018

15u11

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 13 Wimbledon Voor Ruben Bemelmans (ATP 104) zit Wimbledon erop. De Limburger heeft in de tweede ronde zijn meerdere moeten erkennen in Amerikaanse opslagreus John Isner (ATP 10). De match werd gisteravond door de regen onderbroken in de vijfde set. Bemelmans kreeg vandaag wel twee matchpunten, maar die liet hij liggen. Isner faalde daarna niet meer.

Bemelmans moest gisteren in de eerste set (6-1) ruim zijn meerdere erkennen in Isner. In de tweede set beet hij feller van zich af, maar de Amerikaan trok alsnog aan het langste eind (6-4). Set drie was dan toch de goeie voor Bemelmans, die na een tiebreak won (7-6 (8/6)). De Belg trok die lijn in de vierde set door (7-6 (7/3)) en stond ook in de vijfde met 4-3 aan de leiding, toen de match stilgelegd werd door regenweer.

Vanmiddag werd de partij hervat op Court 12. Isner opende meteen met een ace en bracht de stand op 4-4, maar ook Bemelmans stond er meteen. De Limburger serveerde zuiver, kreeg Isner een paar keer aan het lopen en bij 4-5 kreeg onze landgenoot zelfs twee matchballen. Maar Isner serveerde die allemaal weg. De Amerikaan ging bij 5-5 dan door de opslag van onze landgenoot, waarna hij het koeltjes afmaakte.

Volgende ronde tegen Albot

In de derde ronde wacht Isner een duel met de Moldaviër Radu Albot (ATP 98). Die klopte in zijn wedstrijd van de tweede ronde de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 71) in vijf sets: 6-2, 4-6, 7-6 (7/3), 5-7 en 6-3.

Bemelmans overleefde in Londen de kwalificaties. In de eerste ronde van de hoofdtabel werkte hij zich na een vijfsetter (7-5, 6-3, 4-6, 6-7 (0/7) en 8-6) voorbij de Amerikaan Steve Johnson (ATP 42). Het was voor onze landgenoot de zesde deelname aan het hoofdtoernooi op Wimbledon. Vorig jaar stuntte hij zich een weg naar de derde ronde.