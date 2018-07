Ostapenko voorbij Cibulkova naar halve finales - Del Potro na dag vertraging in kwartfinales - Rolstoeltennisser Joachim Gérard opent tegen ex-winnaar Redactie

10 juli 2018

Ostapenko voorbij Cibulkova naar halve finales tegen Kerber

Jelena Ostapenko (WTA 12) heeft zich vandaag verzekerd van een plek in de halve finales van Wimbledon. De Letse klopte in de kwartfinales de Slowaakse Dominika Cibulkova (WTA 33) in twee sets: 7-5 en 6-4. De partij duurde een uur en 23 minuten. Ostapenko treft in de halve finales Angelique Kerber (WTA 10). De Duitse rekende in haar kwartfinale af met de Russin Daria Kasatkina (WTA 14) in twee sets: 6-3 en 7-5. Die partij nam een uur en 31 minuten in beslag.

Ostapenko, die in de tweede ronde Kirsten Flipkens had uitgeschakeld, doet met haar plaats bij de laatste vier beter dan haar beste resultaat in Londen, een kwartfinale in 2017. De Letse won in 2017 Roland Garros. Cibulkova, ex-nummer 4 van de wereld en verantwoordelijk voor de exit van Elise Mertens, haalde eerder de kwartfinales op Wimbledon in 2011 en 2016.

Kerber haalde in 2016 in Londen de finale, maar botste toen op Serena Williams. Voor Kasatkina, die getraind wordt door Philippe Dehaes, zit het toernooi er dus op. Zij schakelde in de achtste finales Alison Van Uytvanck (WTA 47) uit.

Del Potro bereikt met dag uitstel kwartfinales en treft Nadal

Juan Martin del Potro (ATP 4) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. De Argentijn klopte in de achtste finales de Fransman Gilles Simon (ATP 53) in vier sets: 7-6 (7/1), 7-6 (7/5), 5-7 en 7-6 (7/5). De partij duurde in totaal vier uur en 31 minuten. Het duel werd gisterenavond na drie sets onderbroken wegens invallende duisternis.

Del Potro treft in de kwartfinales Rafael Nadal. De Spaanse nummer 1 van de wereld had in zijn achtste finales weinig moeite met de Tsjech Jiri Vesely (ATP 93) en won in drie sets: 6-3, 6-3 en 6-4.

Juan Martin del Potro staat voor de negende keer op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2013 bereikte hij op het Londense gras de halve finales. Vorig jaar werd hij in de tweede ronde gewipt door de Let Ernests Gulbis. Simons beste resultaat in Londen is een plaats in de kwartfinales in 2015.

Rolstoeltennisser Joachim Gérard opent tegen ex-winnaar

Joachim Gérard zal het in de eerste ronde van het grastoernooi van Wimbledon voor rolstoeltennissers (12-15 juli) opnemen tegen de Brit Gordon Reid, nummer 5 op de wereldranglijst en winnaar van het toernooi in 2016. De 29-jarige Belg, zelf nummer 6, kreeg een wildcard van de organisatie.

Als Gérard het duel wint, neemt hij het in de halve finale op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Japanner Shingo Kunieda (nummer 1 op de wereldranglijst) en de Argentijn Gustavo Fernandez (3e).

Het is de vierde deelname in Londen van Gérard, maar nog maar de tweede keer in het enkelspel. In het dubbelspel speelt hij dit jaar aan de zijde van de Zweed Stefan Olsson.

Gérard won voor België een bronzen medaille op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. Vorig jaar kampte hij echter met een blessure en een schouderoperatie, waardoor hij moest passen voor Roland Garros en Wimbledon. In september nam hij wel deel aan de US Open en in november ook aan de Masters.