Ook voor Darcis is Wimbledon voorbij: Luikenaar gooit in derde set de handdoek tegen Bautista-Agut TLB

03 juli 2019

17u07 0 Wimbledon Ook voor Steve Darcis (ATP 221) zit Wimbledon erop. De 35-jarige Luikenaar - op de sukkel met de longen - gaf in de tweede ronde op tegen Roberto Bautista-Agut (ATP 22). De stand was op dat moment 3-6, 2-6 en 2-4 in het voordeel van de Spanjaard.

“Het wordt moeilijk”, besefte Darcis al in aanloop naar de match tegen Bautista Agut, de nummer 22 van de ATP-ranglijst. En de verwachtingen van onze landgenoot werden ook ingelost. De 31-jarige Spanjaard liep meteen uit tot 0-3 en Darcis holde achter de feiten aan. De Spanjaard haalde een hoog percentage op zijn eerste service en Darcis kon in de eerste set geen enkel breakpunt forceren. Soeverein stoomde Bautista-Agut door naar 3-6-setwinst op Court 16.

Darcis moest zijn niveau opkrikken, maar daar slaagde hij in de beginfase van set 2 niet in. Bautista-Agut ging opnieuw snel door zijn service en liep zo uit tot 0-2. ‘Shark’ klampte daarna wel aan, maar kansen op de opslag van de Spanjaard kwamen er opnieuw niet. Bij 2-4 forceerde de nummer 22 van de wereld dan nog een break en daarna serveerde hij de tweede set simpel uit: 2-6.

In de derde set kon Darcis wél op voorsprong klimmen. Hij zette Bautista-Agut ook onder druk op diens service, maar de Spanjaard kon toch op gelijke hoogte klimmen. Tot 2-2 kon onze landgenoot gelijke tred houden, maar in het vijfde spelletje moest hij zijn opslag nog eens inleveren. 2-3 en de Spanjaard kreeg weer een kans om een kloofje te slaan en die greep hij ook. De wedstrijd uitspelen hoefde evenwel niet meer, want Darcis gooide bij 2-4 de handdoek.