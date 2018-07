Ook deze wedstrijden werden nog gestaakt omwille van de regen YP

04 juli 2018

22u56

Bron: Belga 0 Wimbledon De laatste wedstrijden van de tweede ronde op Wimbledon van vanavond zijn onderbroken door de regen en worden morgen verdergezet. Dat hebben de organisatoren laten weten.

Onder meer Marin Cilic (ATP 5) was aan zet. De Kroaat nam het op tegen de Argentijn Guido Pella (ATP 82) en won de eerste twee sets (6-3 en 6-1). In de derde set ging Pella wel aan de leiding met 4-3. Ook de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 224) stond op het gras, hij keek de Italiaan Thomas Fabbiano (ATP 133) in de ogen. Fabbiano schreef de eerste twee sets op zijn naam (7-6 (9/7) en 6-3), maar Wawrinka knokte zich in de derde terug, die stilgelegd werd bij een 5-6 en 40-40 tussenstand, met opslag voor de Italiaan.

De partij tussen Ruben Bemelmans (ATP 104) en de Amerikaan John Isner (ATP 10) werd eveneens onderbroken. Bemelmans leidde in de vijfde set met 4-3 (0-30). De Limburger verloor de eerste twee sets (6-1 en 6-4), maar was aan een sterke remonte bezig (7-6 (8/6) en 7-6 (7/3)).

In het dubbelspel van de vrouwen waren twee Belgen actief, van wie de wedstrijden in de eerste set zijn onderbroken en verplaatst. Ysaline Bonaventure leidde aan de zijde van de Nederlandse Bibiane Schoofs met 4-3 (30-30) tegen de Taiwanese Hao-Ching Chan en de Chinese Zhaoxuan Yang, het zevende reekshoofd. Elise Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs, het achtste reekshoofd, stonden 4-4 (15-40) gelijk tegen de Roemeense Sorana Cirstea en de Spaanse Sara Sorribes Tormo.

Meer over ATP

sport

sportdiscipline

tennis

sportevenement