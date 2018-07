Ook Alison Van Uytvanck wint haar eerste ronde op Wimbledon en wacht galamatch tegen Muguruza ODBS

03 juli 2018

16u08 1 Wimbledon Na gisteren Yanina Wickmayer en Ruben Bemelmans heeft vandaag ook Alison Van Uytvanck een prima start genomen op Wimbledon. 'Ali' (WTA 47) won van de Sloveens Palona Hercog (WTA 64) met erg duidelijke cijfers: twee keer 6-2, na 1 uur en 6 minuten. Van Uytvanck mag zich opmaken voor een tweede ronde met topfavoriete Garbine Muguruza. De Spaanse schreef vorig jaar Wimbledon op haar naam.

Knap van Van Uytvanck (24), de vlotte zege tegen de niet te onderschatten Hercog (27). In de drie vorige ontmoetingen wist ze maar één set te winnen tegen de flink getatoeëerde Sloveense. Hun allereerste wedstijd van dit jaar ging in Auckland, in twee sets, nog naar Hercog, eigenares van een stevige service. Hercog is op de weg terug nadat ze in 2011 al eens het nummer 35 van de wereld was. Een rist blessures duwde haar uiteindelijk uit de top 200. Vorig jaar voor aanvang van Wimbledon geraakte ze als nummer 265 door de kwalificaties en in de derde ronde op de All England Club.

Muguruza schakelde eerder op de dag de Engelse Naomi Broady (WTA 138) uit met 6-2 en 7-5. Het wordt het tweede duel tussen Van Uytvanck en Muguruza. Vier jaar geleden won de Spaanse op het hardcourttoernooi in het Braziliaanse Florianopolis met 6-2, 6-7 (1/7) en 6-3. Van Uytvanck staat voor de vijfde keer op de hoofdtabel op Wimbledon. Het is pas de tweede keer dat ze erin slaagt een ronde te overleven. Dat was haar tot dusver alleen nog maar gelukt bij haar debuut in 2014.

Later op de dag proberen ook Elise Mertens en Kirsten Flipkens zich te plaatsen voor de tweede ronde.