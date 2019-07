Ondanks sterk begin gaat Goffin na drie sets de boot in tegen Djokovic JH/GVS

16u08 3 Wimbledon David Goffin (ATP-23) heeft in de kwartfinale van Wimbledon niet kunnen stunten tegen het nummer één van de wereld, Novak Djokovic. Onze landgenoot begon sterk, maar in drie sets haalde zijn Servische tegenspeler het met 6-4, 6-0 en 6-2.

“Ik zal fantastisch, agressief en opportuun moeten spelen.” Uiteraard was de opdracht tegen ‘s werelds nummer één Djokovic aartsmoeilijk. Maar de Luikenaar speelde nooit beter op gras, in die mate dat zelfs Novak op voorhand lichtjes beefde. “Deze kwartfinale wordt een uitdaging voor mij”, sprak de Servische titelverdediger. Een stunt zou betekenen dat voor het eerst in zeventien jaar nog eens een Belg in de halve finale van Wimbledon zou staan. Xavier Malisse deed het eerder. “Ik geef Goffin 35 à 40 procent kans”, voorspelde hij.

Die kansen gingen meteen met een (kleine) ruk de hoogte in. Geen greintje stress bij onze landgenoot, die de titelverdediger onmiddellijk onder druk zette. Goffin haalde de eigen opslagspelletjes vlotjes binnen, Djokovic moest op zijn service telkens harken. Het nummer 23 van de wereld speelde inderdaad agressief en versierde bij 1-2 de eerste breakkansen. Die benutten deed hij nog niet, maar bij 3-3 was het toch prijs voor Goffin: onze landgenoot was de eerste die een breakpunt kon maken.

Maar de achterstand van Djokovic deed de wedstrijd kantelen. De foutenlast bij Goffin nam toe en de Serviër maakte daar gretig gebruik van. Het nummer één van de wereld diende zijn Belgische tegenspeler meteen van antwoord, door ook voor het eerst door de opslag van Goffin te breken. Het begin van het einde voor onze landgenoot: met een tweede opeenvolgende breakpunt trok Djokovic de eerste set naar zich toe met 6-4.

In de tweede set ging het van kwaad naar erger: het nummer één van de wereld scoorde breakpunt na breakpunt. Goffin moest in die set meteen tegen een achterstand van 4-0 aankijken. Van zijn zelfvertrouwen in de eerste set bleef niets meer over. Op het einde van die set rechtte het nummer 23 van de wereld nog wel het hoofd, maar Djokovic in de problemen brengen lukte niet meer. Zo was de tweede set snel gespeeld: 6-0 werd het.

De derde set begon opnieuw met een punt voor Djokovic, zijn tiende al op rij. Dat Goffin daarna nog eens een punt kon pakken, was slechts een voetnoot. De score liep opnieuw op tot 4-1 voor de Serviër, ook de 4-2 was uitstel van executie. Djokovic maakte er gauw 6-2 van. De wedstrijd begon hoopgevend, maar Goffin kon uiteindelijk geen set nemen. Zijn avontuur in Wimbledon zit erop. In de halve finale neemt Djokovic het op tegen de winnaar uit het duel tussen Guido Pella (ATP-26) en Roberto Bautista (ATP-23).