Ondanks sterk begin gaat Goffin na drie sets de boot in tegen Djokovic: “Had ook anders kunnen aflopen” JH/GVS

10 juli 2019

19u41 44 Wimbledon David Goffin (ATP 23) heeft in de kwartfinale van Wimbledon niet kunnen stunten tegen het nummer één van de wereld, Novak Djokovic. Onze landgenoot begon sterk, maar in drie sets haalde zijn Servische tegenspeler het met 6-4, 6-0 en 6-2.

“Ik zal fantastisch, agressief en opportuun moeten spelen.” Uiteraard was de opdracht tegen ‘s werelds nummer één Djokovic aartsmoeilijk. Maar de Luikenaar speelde nooit beter op gras, in die mate dat zelfs Novak op voorhand lichtjes beefde. “Deze kwartfinale wordt een uitdaging voor mij”, sprak de Servische titelverdediger. Een stunt zou betekenen dat voor het eerst in zeventien jaar nog eens een Belg in de halve finale van Wimbledon zou staan. Xavier Malisse deed het eerder. “Ik geef Goffin 35 à 40 procent kans”, voorspelde hij.

Die kansen gingen meteen met een (kleine) ruk de hoogte in. Geen greintje stress bij onze landgenoot, die de titelverdediger onmiddellijk onder druk zette. Goffin haalde de eigen opslagspelletjes vlotjes binnen, Djokovic moest op zijn service telkens harken. Het nummer 23 van de wereld speelde inderdaad agressief en versierde bij 1-2 de eerste breakkansen. Die benutten deed hij nog niet, maar bij 3-3 was het toch prijs voor Goffin: onze landgenoot was de eerste die een breakpunt kon maken.

Maar de achterstand van Djokovic deed de wedstrijd kantelen. De foutenlast bij Goffin nam toe en de Serviër maakte daar gretig gebruik van. Het nummer één van de wereld diende zijn Belgische tegenspeler meteen van antwoord, door ook voor het eerst door de opslag van Goffin te breken. Het begin van het einde voor onze landgenoot: met een tweede opeenvolgende breakpunt trok Djokovic de eerste set naar zich toe met 6-4.

In de tweede set ging het van kwaad naar erger: het nummer één van de wereld scoorde breakpunt na breakpunt. Goffin moest in die set meteen tegen een achterstand van 4-0 aankijken. Van zijn zelfvertrouwen in de eerste set bleef niets meer over. Op het einde van die set rechtte het nummer 23 van de wereld nog wel het hoofd, maar Djokovic in de problemen brengen lukte niet meer. Zo was de tweede set snel gespeeld: 6-0 werd het.

De derde set begon opnieuw met een punt voor Djokovic, zijn tiende al op rij. Dat Goffin daarna nog eens een punt kon pakken, was slechts een voetnoot. De score liep opnieuw op tot 4-1 voor de Serviër, ook de 4-2 was uitstel van executie. Djokovic maakte er gauw 6-2 van. De wedstrijd begon hoopgevend, maar Goffin kon uiteindelijk geen set nemen. Zijn avontuur in Wimbledon zit erop. In de halve finale neemt Djokovic het op tegen de winnaar uit het duel tussen Guido Pella (ATP-26) en Roberto Bautista (ATP-23).

Goffin: “Hij was werkelijk overal”

“Ik deed alles goed in het begin van de wedstrijd”, begon Goffin. “Het niveau was van in het begin erg hoog en ik speelde heel goed. Ik stond in het achtste spel van de eerste set, met een break in mijn voordeel, op 30-0 toen ik een dubbele fout sloeg. Dat had vermeden kunnen worden. Bij 4-4 begon hij iets preciezer te spelen en gebruikte hij meer lange ballen. Hij serveerde ook beter. Het was moeilijk hem het hoofd te bieden. Wanneer je zo’n kans krijgt, zoals ik in de eerste set, krijg je vertrouwen. Maar ik kon hem gewoonweg niet meer volgen.”

Goffin verloor na die achtste game tien spelletjes op rij. “Hij had ineens op alles een antwoord”, vervolgde Goffin. “Elk punt tegen hem is moeilijk. Je moet gewoonweg perfect spelen om te kunnen winnen. Hij zet je constant onder druk. Zijn return komt bijvoorbeeld altijd op de baseline. Het was een heel moeilijke namiddag. Hij was werkelijk overal. Hij heeft vandaag nog eens helemaal duidelijk gemaakt waarom hij nummer één van de wereld is.”

Djokovic: “Had ook anders kunnen aflopen”

Djokovic verscheen met een brede glimlach bij de pers na zijn zeventigste match op Wimbledon. Voor de 32ste keer in de halve finales van een grandslamtoernooi. De viervoudig eindwinnaar en titelhouder was na afloop van het duel niet alleen blij met de zege, maar ook met de manier waarop. “Ik heb mijn beste tennis dit toernooi tijdens de laatste twee wedstrijden gespeel. Vooral vandaag in de tweede en derde set tegen Goffin was ik in topvorm. Ik kon zijn spel ontmantelen en zelf steeds de beste slagen tevoorschijn halen. De match had nochtans ook anders kunnen aflopen. David brak door mijn opslag in de eerste set en was op dat moment de beste op het veld. Maar ik kon vervolgens zijn ritme breken. Ik kwam terug tot 4-4 en voelde me bevrijd. Nadien vond ik de zwakheden in zijn spel en viel die voluit aan.”

In de halve finales wacht voor Djokovic de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 22), die in zijn kwartfinale in vier sets (7-5, 6-4, 3-6 en 6-3) afrekende met de Argentijn Guido Pella (ATP 26). “Roberto is een heel regelmatige speler”, vervolgde de 32-jarige ‘Nole’. “Hij heeft zijn backhand nog verbeterd. Gras is bovendien een ondergrond die hem ligt. Hij speelt dit toernooi op een heel hoog niveau en versloeg me dit jaar ook al twee keer. Dat zal hem vertrouwen geven. Ik ben op mijn hoede. Hopelijk kan mijn ervaring de doorslag geven.”