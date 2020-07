Ondanks afgelasting verdeelt Wimbledon 11 miljoen euro prijzengeld onder 620 spelers Redactie

10 juli 2020

16u08 0 Tennis Wimbledon zal 10 miljoen pond (ruim 11 miljoen euro) aan prijzengeld verdelen onder de 620 spelers die normaal gezien aan het uiteindelijk geannuleerde grandslamtoernooi zouden deelnemen. Dat heeft de All England Lawn Tennis Club (AELTC) vrijdag bekendgemaakt.

Wimbledon, dat van 29 juni tot en met 12 juli zou doorgaan, werd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog geannuleerd door de coronacrisis. Het grandslamtoernooi was verzekerd tegen een pandemie. "We zullen het prijzengeld toekennen aan de 620 spelers die op basis van hun ranking zouden deelgenomen hebben aan The Championships 2020, meteen op de hoofdtabel of in de kwalificaties", zo klinkt het in een persbericht.

Een bedrag van 10 miljoen pond zal verdeeld worden. Zo’n 224 spelers (112 bij de mannen en 112 bij de vrouwen) die zich zouden geplaatst hebben voor de kwalificaties zullen elk 12.500 pond (bijna 14.000 euro) krijgen. De 256 spelers (128 bij de mannen en 128 bij de vrouwen) die verzekerd waren van een stek op de hoofdtabel krijgen elk 25.000 pond. Spelers die aan het dubbelspel zouden meedoen, mogen rekenen op 6.250 pond elk. De rolstoeltennissers krijgen 6.000 pond per speler, de quadspelers 5.000 pond.

AELTC kondigde verder aan dat het met onmiddellijke ingang de rankingmethode bij de mannen in het enkelspel aanpast. Sinds 2002 hield het enkel rekening met de prestaties op de grastoernooien. Vanaf de volgende editie, voorzien van 28 juni tot en met 11 juli 2021, telt louter de ATP-ranking. Bij de vrouwen was dat al het geval.