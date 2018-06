Nummer 183... maar wel reekshoofd 25 op Wimbledon: kritiek op voorkeursbehandeling Serena Filip Dewulf

28 juni 2018

07u04 0 Wimbledon Met de nodige Britse diplomatie werd dit thema aangepakt: zevenvoudig Wimbledon-winnares Serena Williams (WTA 183) is morgen bij de loting het 25ste reekshoofd. Maar niet iedereen is overtuigd dat een terugkeer uit zwangerschap zoveel steun verdient.

Om te beginnen: Dominika Cibulkova. Het nummer 33 van de wereld valt immers net uit de lijst van reekshoofden voor The Championships en kan dus vanaf ronde één op een topper botsen. "Dit is onfair", zei Cibulkova. "Waarom zou ik niet geplaatst zijn terwijl ik dat toch verdiend heb? Door Serena voor mij te zetten, verlies ik een plek die mij toekwam. Ik weet niet of dit ooit al eens eerder is gebeurd."

Al 7 titels in Londen

Heel waarschijnlijk niet. Wimbledon behoudt wel het recht de reekshoofden een beetje aan hun graskwaliteiten aan te passen - daarom is Federer eerste reekshoofd bij de mannen en niet Nadal, terwijl Goffin (ATP 9) voorbijgestoken wordt door Isner (ATP 10) - maar een uit zwangerschap terugkerende speelster zomaar een bevoorrecht status aanmeten, is een primeur. Vanzelfsprekend is de 36-jarige Williams niet zomaar iemand. Zeven keer won ze op de All England Club en zelfs nu behoort ze tot de favorieten in Londen - met amper drie toernooien op de teller sinds de geboorte van dochtertje Alexis Olympia in september vorig jaar en terugkerend van een borstspierblessure die ze opliep op Roland Garros.

Kijk naar Clijsters

"Serena is een uitzondering", verwoordde de Britse Heather Watson de verdeeldheid in de kleedkamer. "Ik vind wel niet dat je een beschermde ranking moet krijgen omdat je een baby hebt gekregen. Dat is uiteindelijk een keuze, geen blessure."

Niet vergeten dat Kim Clijsters in 2009 als mama aan haar tweede deel van haar carrière begon zonder ranking of het status van reekshoofd, maar toch uit het niets de US Open won. Datzelfde Amerikaanse grandslamtoernooi gaf vijf dagen terug al aan dat ze het protocol om reekshoofden aan te duiden hadden aangepast voor speelsters die terugkomen uit zwangerschap, lees: Williams.

Uit diezelfde Amerikaanse hoek gingen er ook stemmen op om de 23-voudige grandslamwinnares volgende week zelfs bij de eerste acht reekshoofden te plaatsen, maar dat vond het organisatiecomité van Wimbledon dan weer iets te vergaand. Reekshoofd 25 werd het uiteindelijk, één plaatsje hoger dan Maria Sharapova (WTA 24), waardoor Williams pas in de derde ronde tegen iemand uit de top acht kan uitkomen. Afwachten of ze dat waard is.