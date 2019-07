Novak Djokovic wint na epische finale en historische tiebreak in set vijf (13-12) van Roger Federer op Wimbledon ODBS

14 juli 2019

19u46 38 Wimbledon Novak Djokovic heeft voor de vijfde keer Wimbledon gewonnen na een epische finale tegen Roger Federer. In vijf sets en bijna vijf uur tennis werd het 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 en 13-12 (7/3), na een historische beslissende tiebreak, voor de 32-jarige Serviër. Voor Djokovic is het zijn 16de grandslamzege. Federer, die in die vijfde set twee matchballen liet liggen, mist nummer 9 op de All England Club en zijn 21ste grandslamzege.

Een partij voor de geschiedenisboeken, dat is het minst wat je kan zeggen over de Wimbledon-finale 2019. Vijf sets van geregeld de allerbovenste plank, een rollercoaster van jewelste, twee van de allergrootste legendes in de sport tegen elkaar. Maar na bijna vijf uur sets wilden zowel Federer als Djokovic niet van wijken weten. Vooral in het geval van ‘Nole’ was dat opvallend, want in die vijfde set had de 37-jarige Zwitser bij 7-8 voor twee matchpunten. Federer, die zich in die set na 4-2 achter weer helemaal in de match had geknokt. Al is geknokt niet het juiste woord voor deze tenniskoning. Zich opnieuw in de match geschitterd, klinkt al wat beter. Zo ging het naar 12-12 en omdat de ITF toch liever niet wil dat er doden vallen in het tennis, is er beslist om op dat moment een beslissende tiebreak te spelen. En net zoals in de eerste twee tiebreaks, gebeurde er dan iets vreemd. Waar Federer zich eigenlijk de hele match de betere (gras)speler toonde, liet hij het in de tiebreak afweten. Zat het ook telkens net niet mee. Tot vreugde van Djokovic. Al liet die aanvankelijk na -uit respect voor Federer- uitbundig te vieren. Klasse van ‘Nole’. Terwijl zijn spelersbox helemaal over de rooie ging, wij hij even in de lucht. Om dan een, traditioneel, plukje gras te verorberen. Waarna hij zich het historische moment toch leek te realiseren en zich wild op de borst klopte.

SET 1: 7-6 Djokovic

Twee tennisgrootheden tegenover elkaar in de finale op het Londense gras: Novak Djokovic (ATP 1) en Roger Federer (ATP 3). De beste speler van het moment versus de grootste aller tijden. De Serviër was vooraf de grote favoriet, maar zag hoe Federer -met agressief tennis- al vroeg een breakpunt forceerde. Die kon hij echter niet verzilveren.

Bij een 4-5-stand kwam Djokovic andermaal onder druk te staan. Z’n opslag draaide niet, Federer plots 0-30 voor. Maar ‘Nole’ bleef uiteindelijk on serve. Zo moest een tiebreak over de eerste set beslissen. En daarin trok Djokovic aan het langste eind, ondanks dat Federer op een gegeven moment 3-5 voor stond. Het eerste setpunt was meteen de goede: 7-6 (7-5).

SET 2: 6-1 Federer

Een mentale tik voor de 37-jarige Zwitser? Neen. Federer ging in het tweede bedrijf meteen tweemaal (!) door de opslag van zijn opponent. Met een ‘love game’ breekt Federer Djokovic, die hem de set toespeelt door een dubbele fout te maken. De achtvoudig Wimbledon-kampioen liet de Serviër alle hoeken van de baan zien. Federer pakte drie van de vier breakpunten en haalde een honderd procent score op zijn eerste service. Toptennis van de Zwitser, die slechts 25 minuten nodig heeft voor setwinst. Wat doet dit mentaal met Djokovic?

SET 3: 7-6 Djokovic

Voorlopig weinig: Djokovic is zijn dip te boven gekomen en kan weer autoritair zijn opslagames in huis houden: 4-4. Bij 5-4 dwingt Federer, die de betere indruk geeft, na een schitterend punt aan het net een breakpunt en setpunt af. Djokovic werkt weg met een goeie service en stoomt door naar 5-5. Waarna, net als in set één, opnieuw een tiebreak volgt. Daarin pakt Djokovic ietwat verrassend plots weer de bovenhand en loopt uit tot 5-1. Federer knokt zich nog terug tot 5-4 met enkele zware services, maar maakt dan een dure unforced error. Het eerste setpunt is voor Djokovic wel het goeie: 2-1 in sets voor de Servische nummer één.

Opvallend: Djokovic, die bekend staat als ‘s werelds beste retourneerder, heeft na drie sets nog niet één breakpunt kunnen versieren op de service van de Zwitser. Maar hij leidt wel in deze finale.

Up to date stats on the final so far:



Djokovic's on the left . Federer's on the right pic.twitter.com/Et8xmhY1kZ Christopher Clarey(@ christophclarey) link

SET 4: 6-4 Federer

Djokovic kan nog wel bijbenen tot 2-2, maar het is duidelijk dat Federer ook in deze set de betere speler is. In tegenstelling tot Djokovic autoritair aan het net, geregeld uitpakkend met geweldige mokerslagen. Daar waar Djokovic zich dikwijls beperkt tot risicoloos tennis en daarvoor afgestraft wordt. Federer gaat tot twee keer toe door de opslag van Djokovic en loopt uit tot 5-2. Djokovic laat ondanks zijn 2-1-voorsprong in sets soms een verslagen indruk na, maar recht dan toch de rug en dwingt eindelijk een breakpunt af. Dat werkt Federer nog op fantastische wijze weg, maar na een nieuwe kans gaat Djokovic nu toch eens door de service van de Zwitser. Zo komt Djokovic nog terug tot 5-4, maar daarna vindt Federer het welletjes en pakt hij set vier machtig naar zich toe. Op naar set vijf.

It's been that kind of final...#Wimbledon pic.twitter.com/1M72ouD00N Wimbledon(@ Wimbledon) link

SET 5: 13-12 Djokovic

Djokovic nu met het betere tennis en bij 2-1 voor heeft hij tot drie breakpunten. Federer werkt ze weg, maar in zijn volgende opslaggame heeft hij wel het zeel aan de broek, waardoor Djokovic uitloopt tot 4-2 en op twee games van de zege staat. Maar dan slaat de stress toe en na geregeld tennis van het allerhoogste niveau zorgt Federer, die geregeld put uit zijn onmetelijk arsenaal aan dropshots, voor de rebreak en pakt hij zijn opslag (4-4). Djokovic behoudt dan de eigen service en komt op de opslag van Federer tot 30 gelijk. Op twee punten van de winst, maar Federer behoudt zijn cool en komt terug tot 5-5. Een nagelbijter van de zuiverste soort. Zeker ook omdat het daarna ‘on serve’ gaat tot 7-7. Tot Federer breakt en vervolgens op zijn eigen opslag twee matchpunten afdwingt. ‘Game over’ denk je dan, maar dan slaan bij ‘King Roger’ plots de zenuwen toen en laat hij zich nog de kaas van het brood eten. 8-8, waarna het na meer dan 4,5 uur spelen vlotjes naar 9-9, 10-10, 11-11 en 12-12 gaat. Een historische tiebreak volgt om de winnaar te bepalen. In die tiebreak nam Djokovic meteen de bovenhand, om dat niet meer af te geven. 7-3. Game, set en match Djokovic.