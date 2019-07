Nadal wint Wimbledon-kraker tegen Kyrgios, Australische woelwater pakte uiteraard weer uit met z'n fratsen GVS

04 juli 2019

20u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon Rafael Nadal (ATP 2) heeft de Wimbledon-kraker tegen Nick Kyrgios (ATP 43) gewonnen. De Spanjaard klopte de Australische bad boy in vier sets: 3-6, 6-3, 6-7 (5/7) en 6-7 (3/7). In het begin van de clash ging Kyrgios veelvuldig in de clinch met de scheidsrechter, maar ook zijn inmiddels wereldberoemde onderhandse opslagen waren uiteraard van de partij. Nadal treft in de derde ronde de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP 72).

De afgelopen maanden liep de spanning tussen beide heren stevig op. Er ging geen toernooi voorbij of Kyrgios stond in de spotlights - meestal negatief. Onderhandse opslagen, ruziënd met het publiek of de arbiter en zichzelf de huid vol scheldend: het passeerde allemaal de revue. De ene is fan, de clan-Nadal is dat duidelijk niet. “Een gebrek aan respect en opvoeding”, luidde het. “Rafa was tegen mij altijd al een slechte verliezer”, counterde de Australische fantast. De grandslamkampioen en de bad boy konden het robbertje nu uitvechten op de baan. Geen zitje op Centre Court bleef alvast leeg voor deze kraker. Of zoals The Guardian het zo mooi verwoordde: de Australische stier en de matador van Mallorca mochten strijden in een Chinese porseleinkast. Nog dit: Kyrgios won hun laatste ontmoeting - dit jaar in Acapulco.

Kyrgios klaagt, Nadal juicht

Nadal schoot als een speer uit de startblokken. Het nummer twee van de wereld bracht het eigen opslagspelletje veilig naar de haven en pakte op de service van Kyrgios uit met twee rake winners. Een fijnzinnige dropshot van de Australiër beperkte de schade, maar een lob tussen de benen werd ongenadig afgestraft door Nadal. Wanneer de Spanjaard na een nieuwe vlotte game uitliep naar 0-3, begon Kyrgios een eerste keer te mekkeren bij de referee. Het hoeft niet meer te verbazen.

‘Kygs’ zette zijn consternatie om in twee aces en een eerste gamewinst, maar tegen de vlekkeloze slagen van de gravelkoning was niets te beginnen. Nadal speelde ultra geconcentreerd, zorgde op de eigen opslag voor 1-4 en maakte er een erezaak van om zich niet uit zijn lood te laten slaan toen zijn opponent voor een tweede keer ging klagen bij de scheidsrechter. Dit keer omdat Nadal te veel tijd zou nemen bij het serveren. Eugenie Bouchard - dat ander ‘specialleke’ - zag het graag gebeuren.

On serve ging het vervolgens naar 3-5 - Kyrgios had dan al een eerste keer zijn onderhandse service bovengehaald. “Onrespectvol”, zei Nadal daar eerder over, maar nu kon de Spanjaard er wel om lachen. Want op de eigen service klaarde Rafa even later de klus: 3-6 in de eerste set. De Spanjaard maakte vervolgens een sanitaire stop. “Waarom moet hij nu naar toilet?”, was Kyrgios daarover ontstemd.

Bordjes in evenwicht

Set twee begon hélemaal anders dan het vorige bedrijf. Kyrgios opende de debatten met winst op z’n eigen service en liet vervolgens vlagen van zijn talent zien. Eén welgemikte kanonslag op de lijn, vervolgens een fabelachtige winner. Prompt stond Nadal 2-0 in het krijt, de Australische vreugde-uitbarsting was immens. De achttienvoudige grandslamwinnaar versierde op zijn beurt twee breakpunten, maar Kyrgios - in tegenstelling tot set één wél helemaal op niveau - werkte ze weg. 3-0.

Kyrgios en Nadal haalden nadien eenvoudig hun servicegames binnen, tót Nadal bij een 4-2-stand plots via een blancospel door de opslag van Kyrgios ging. De Australiër mocht met twee verschrikkelijke dropshots de hand in eigen boezem steken. De man uit down under zag dat anders, en spuwde nogmaals zijn gal richting de referee. Opnieuw omdat Nadal te veel tijd zou nemen alvorens hij opsloeg. De scheidsrechter was het grondig beu en trakteerde hem op een waarschuwing. Door een deel van het publiek onthaald op gejuich, de andere helft haalde het boe-geroep uit de kast.

Maar Nadal had dus de kans tot op 4-4 te komen. Dat gebeurde niet. Kyrgios kwam enkele keren uitstekend naar het net en rondde telkens koelbloedig af. Het eerste breakpunt was meteen raak: 5-3, de Australiër mocht serveren voor de set. Dat deed hij met glans: 6-3 in de tweede set. Nadal moest uit een ander vaatje gaan tappen.

Geen duimbreedte

Geen vroege breaks in de derde set, de protagonisten wonen hun opslagspelletjes iedere keer relatief gemakkelijk. Kyrgios stapelde de aces op - het exemplaar waarmee hij de basis legde voor de 3-3-gelijke stand was de 15de uit de match, terwijl ook Nadal secuur opsloeg - hij won 79 procent van zijn eerste services. De heren gaven ook verder in de derde set elkaar geen duimbreedte toe. 4-4 werd 5-5 in een derde set die veel minder spectaculair was dan de eerdere twee bedrijven.

Een tiebreak was onafwendbaar. Leuk weetje: vier maal eerder speelden de heren een tiebreak tegen elkaar, vier keer trok Kyrgios aan het langste eind. Niet vandaag. Nadal pakte op een cruciaal moment uit met een ace en lukte snel een mini-break. De eerste twee setpunten benutte de Spanjaard niet, maar op de eigen opslag was het wel bingo. 6-7 (5/7) na een onderhoudende derde set. Op naar set vier.

Zure misser

Die vierde set kende een zelfde verloop als de vorige. Lang geen breakpunten, de services draaiden op volle toeren. Ook nu stoomden ze in een mum van tijd richting 3-3 en later 5-5. Het moment voor de Spanjaard om zich in zijn tegenstander vast te bijten. Bij 30-30 op z’n eigen opslag kreeg Kyrgios het even benauwd, maar op zulke momenten kan de man uit Canberra altijd rekenen op zijn snoeiharde opslag.

Ook nu was een tiebreak het logische gevolg. Daarin ging Kyrgios op een ogenschijnlijk makkelijke smash helemaal de mist in. Zuur, hij kon het écht niet geloven. Nadal profiteerde optimaal van de mini-break en gaf de beslissende tiebreak niet meer uit handen. 6-7 (3/7). Nadal zit in de derde ronde. Daarin ontmoet de Spanjaard de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP 72).