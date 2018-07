Nadal neemt makkelijk eerste horde, Sharapova al naar huis LPB

03 juli 2018

23u00

Bron: Belga 3

Rafael Nadal heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op Wimbledon. De Spaanse nummer één van de wereld klopte in de eerste ronde de Israëliër Dudi Sela (ATP 127) in drie sets: 6-3, 6-3, 6-2. Nadal neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de Canadees Vasek Pospisil (ATP 97) en de Kazach Mikhail Kukushkin (ATP 77). De Spaanse tennistopper won het toernooi in Londen tweemaal, maar zijn twee zeges dateren al van een tijd geleden. In 2008 en 2010 trok Nadal aan het langste eind.

Ook de Duitser Alexander Zverev (ATP 3) haalde probleemloos de tweede ronde. Zverev haalde het met 7-5, 6-2, 6-0 van de Australiër James Duckworth (ATP 748). De volgende tegenstander van Zverev is de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 68). Novak Djokovic (ATP 21) klopte de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 57) in drie korte sets: 6-3, 6-1, 6-2. De Serviër ontmoet in de tweede ronde de winnaar van het Argentijns onderonsje tussen Guido Andreozzi (ATP 105) en Horacio Zeballos (ATP 126).

Halep door, Kvitova en Sharapova out

Bij de vrouwen sloeg Simona Halep zich eenvoudig naar de tweede ronde. De Roemeense nummer één van de wereld rekende in twee sets af met de Japanse Kurumi Nara (WTA 100): 6-2, 6-4. Halep treft in de tweede ronde Saisai Zheng (WTA 126). De Chinese klopte in de eerste ronde haar landgenote Qiang Wang (WTA 70) met 6-3, 4-6, 6-1. Het beste resultaat van de Roemeense op het Londense gras is een halve finaleplaats in 2014.

Ex-winnares Petra Kvitova (WTA 7) liet zich in de eerste ronde verrassen. De Tsjechische, die het toernooi in 2011 en 2014 op haar naam schreef, verloor van de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovitch (WTA 50) in drie sets: 6-4, 4-6, 6-0. Kvitova sneuvelde eerder dit jaar ook op de Australian Open in de eerste ronde. Op Roland Garros bereikte ze nadien de achtste finales.

Ook Maria Sharapova (WTA 22) sneuvelde in de openingsronde in Londen. De 31-jarige Russische moest in drie sets buigen voor haar landgenote Vitalia Diatchenko, pas 132ste op de WTA-ranking. Het werd 6-7 (3/7), 7-6 (7/3), 6-4. Het voormalige nummer één van de wereld kwam in de tweede set dicht bij winst, maar kraakte alsnog. Sharapova maakte op het Londense gras haar comeback na twee gemiste edities.

Meer over ATP

sportdiscipline

sport

tennis

sportevenement

WTA