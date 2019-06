Nadal bekritiseert aanduiding van Wimbledon-reekshoofden: "Niet correct" Redactie

25 juni 2019

12u12

Bron: Belga 0 Wimbledon De Spanjaard Rafael Nadal is niet opgezet met de manier waarop de reekshoofden worden aangeduid op Wimbledon. Het nummer 2 op de ATP-ranking hekelt dat de resultaten op gras zwaarder doorwegen en dat de wereldranglijst niet gerespecteerd wordt. Nadal is zo pas het derde reekshoofd achter Novak Djokovic en Roger Federer.

In tegenstelling tot de andere grandslamtoernooien, die de ATP-ranking volgen bij de aanduiding van de reekshoofden, houdt Wimbledon rekening met zowel de ATP-ranking als de resultaten op gras.

"Wat me niet correct lijkt, is dat enkel Wimbledon dit doet", zei Nadal in een interview op de Spaanse tv-zender Movistar. "Het gaat niet alleen om mijn geval. Het is al vaak voorgekomen dat bepaalde spelers een statuut hebben verworven, doordat ze het hele jaar door op alle ondergronden goed gespeeld hebben, en op Wimbledon respecteren ze dat statuut niet en krijgen die spelers lastigere lotingen.” Nadal mikt op een derde titel in de All England Club, na zijn eindzeges in 2008 en 2010.