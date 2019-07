Murray en Serena Williams vormen duo op Wimbledon Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu bevestigd: Andy Murray en Serena Williams zullen op Wimbledon een gooi doen naar de titel in het gemengde dubbelspel MMP

03 juli 2019

12u23 0

Het idee van een van de meest illustere gemengde duo’s ooit werd opgeworpen door Murray toen hij in de aanloop naar Wimbledon vertelde op zoek te zijn naar een partner voor het gemengde dubbelspel en zei dat hij het wel zou zien zitten om met Serena te spelen. Wat eerst nog een wilde gedachte leek, werd plots realiteit toen Williams na haar gewonnen wedstrijd tegen Giulia Gatto-Monticone in de eerste ronde van het enkelspel reageerde op Murray’s oproep. “Ik zal zien. Ik kan wel wat extra wedstrijden gebruiken, maar op dit moment zit ik nog in de enkelspelmodus”, bleef Williams eerst nog vaag. Plots had ze dan tóch beslist. “Als jullie dat allemaal echt willen, dan doe ik het. Ja? Oké, ik doe het!” Zo snel kan het dus gaan.

Williams strooide vervolgens met lof voor haar nieuwe dubbelpartner. “Zijn werkethiek is werkelijk ongeëvenaard. Hij gaat er áltijd voor. Om te bereiken wat hij bereikt heeft in zo’n tijdperk in het mannentennis is fenomenaal.” Serena bewondert niet enkel zijn prestaties op het veld. “Hij vecht ook voor vrouwenrechten en dat vind ik knap. Dat bewijst ook dat hij een sterke vrouw naast zich heeft staan.”

De samenwerking tussen de twee kampioenen is voor de Schot een nieuwe stap na een lange revalidatie. Na zijn heupoperatie in de winter timmerde hij via het dubbelspel in Queens en Eastbourne aan zijn weg terug naar de top. In Queens won hij het toernooi aan de zijde van Feliciano López, maar in Eastbourne ging hij er met Marcelo Melo al in de eerste ronde uit. Dé grote vraag is natuurlijk hoe ver de tandem Murray-Williams kan geraken op Wimbledon.

De karakteristieke Schot won Wimbledon al twee keer in het enkelspel. De laatste kwam er 3 jaar geleden, toen ook Serena het enkelspel won. Dit jaar komt hij met Pierre-Hugues Herbert uit in het dubbelspel.

De jongste Williams won in haar carrière al 39 grandslamtitels, waarvan 16 in het dubbelspel. Twee daarvan kwamen er in het gemengd dubbel. Haar eerste en voorlopig laatste gemengde dubbeltitel in Wimbledon kwam er aan de zijde van de Wit-Rus Max Mirnyi. Kan ze daar nog een tweede aan toevoegen met Murray?