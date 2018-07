Mertens walst over Amerikaanse Vickery op Wimbledon: Limburgse in twee korte sets richting derde ronde TLB

05 juli 2018

16u13 0 Wimbledon Elise Mertens (WTA 15) heeft ook haar tweederondepartij op Wimbledon gewonnen. De 22-jarige Limburgse imponeerde tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 83) - ze won in twee sets (1-6, 3-6). In de volgende ronde treft Mertens de winnares van het duel tussen de Britse Johanna Konta (WTA 24) en de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 33).

"Zij is een counterpuncher en daar moet ik voor opletten", stelde Elise Mertens in aanloop naar de clash met Vickey. In het eerste game kon de Amerikaanse ook nog even de indruk geven dat Mertens effectief aan de bak zou moeten, maar daarna volgde eigenlijk enkel eenrichtingsverkeer. Mertens dicteerde de wet met gevarieerd tennis en haar opslag draaide prima. De Limburgse stapelde de winners op en gunde haar opponente geen spelletje meer in de eerste set. 1-6.

Mertens op een drafje naar de derde ronde? Toch niet helemaal. Vickery gaf zich niet gewonnen in de tweede set en ging bij 1-1 door de service van onze landgenote. Maar Mertens liet zich niet van de wijs brengen. Ze stelde meteen overtuigend orde op zaken: 2-2. De toeschouwers op Court 15 kregen een uitstekende Mertens te zien, die doorstoomde naar 2-5 en het afmaakte bij 3-5. In de volgende ronde treft Mertens de winnares van het duel tussen de Britse Johanna Konta (WTA 24) en de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 33).