Mertens niet opgewassen tegen de nummer drie - Bemelmans en Bonaventure naar laatste kwalificatieronde Wimbledon LPB

26 juni 2019

16u11

Bron: Belga 0

Ysaline Bonaventure naar laatste kwalificatieronde Wimbledon

Ysaline Bonaventure (WTA 115) heeft zich geplaatst voor de derde en tevens laatste kwalificatieronde op Wimbledon.

Onze 24-jarige landgenote, twaalfde reekshoofd in de kwalificaties, haalde het in de tweede ronde in twee sets van de Britse Gabriella Taylor (WTA 342): 6-4 en 7-6 (7/5) na 1 uur en 35 minuten.

Haar laatste hindernis op weg naar de hoofdtabel in Londen is nu de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 136). De 28-jarige Nederlandse ging met een dubbele 6-3 voorbij de Georgische Ekaterine Gorgodze (WTA 150). Bij een zege staat Bonaventure voor de eerste keer in haar carrière op de hoofdtabel van het enkelspel op Wimbledon.

Elise Mertens is niet opgewassen tegen ‘s werelds nummer drie Pliskova

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Eastbourne (684.080 euro).

In de derde ronde leed de Limburgse een duidelijke nederlaag tegen het Tsjechische tweede reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 3). Het werd 6-1 en 6-2 na 58 minuten tennis. Het was het eerste onderlinge duel tussen de 23-jarige Mertens en de 27-jarige Pliskova, een ex-nummer één van de wereld.

In de kwartfinales speelt Pliskova tegen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 35) of de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 52).

Mertens voelt zich ondanks de nederlaag klaar voor Wimbledon. “Ik wist dat het een lastige wedstrijd zou worden”, verklaarde Mertens aan Belga. “Pliskova speelt heel direct. Ik wist dat de eerste drie of vier slagen in elke rally cruciaal zouden worden, maar zij serveerde uitstekend, vooral op de belangrijke momenten. Ik slaagde erin om behoorlijk wat ballen terug te brengen en probeerde agressief te zijn, maar dat lukte niet zoals ik gehoopt had.”

Mertens is van mening dat ze het er beter vanaf bracht dan de uitslag doet vermoeden. “Het is een zware uitslag, maar naar mijn gevoel was de wedstrijd spannender. Ik heb alles gegeven en misschien was ik wat moe van de wedstrijd van gisteren, maar ik ga het mij niet aantrekken dat ik zo zwaar verloor. Ik voel me klaar voor Wimbledon en ga verder blijven werken om mijn eerste opslag te verbeteren en uit te kunnen halen vanaf de eerste slagen. Op gras is dat heel belangrijk.”

Bemelmans moeten knokken voor plek in laatste kwalificatieronde Wimbledon

Ruben Bemelmans (ATP 171) heeft zich na een thriller geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van Wimbledon.

De Limburger haalde het met 6-7 (5/7), 6-3 en 12-10 van de Australiër Akira Santillan (ATP 238). De partij op baan vier duurde bijna drie uur.

Om de hoofdtabel te bereiken, moet Bemelmans voorbij de Amerikaan Donald Young (ATP 200). Die was met 7-6 (7/4) en 6-3 te sterk voor de Colombiaan Daniel Elahi Galan (ATP 198).

De 31-jarige Bemelmans stond al zes keer op de hoofdtabel van Wimbledon. Zijn beste resultaat is een derde ronde in 2017. Vorig jaar ging hij er in de tweede ronde uit.

Flipkens bereikt halve finales in dubbel WTA Eastbourne

Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Engelse Eastbourne (gras/684.080 euro).

Aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands won Flipkens in de tweede ronde van de Amerikaanse Nicole Melichar en de Tsjechische Kveta Peschke, die het derde reekshoofd vormden. Het werd 6-3 en 6-2 na 58 minuten.

Om door te stoten naar de finale moeten Flipkens en Melichar voorbij de Roemenen Simona Halep en Raluca Olaru of de Poolse Alicja Rosolska en de Chinese Zhaoxuan Yang.

In het enkeltoernooi verloor Flipkens (WTA 81) maandag in de eerste ronde van Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 14). Vorig weekend pakte de 33-jarige Flipkens aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson de dubbeltitel op het grastoernooi van Mallorca.

David Goffin en Elise Mertens zijn 21ste reekshoofd op Wimbledon

David Goffin en Elise Mertens zijn allebei aangeduid als 21ste reekshoofd voor Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar dat maandag begint.

Goffin is nummer 23 van de wereld, maar de organisatie houdt bij het bepalen van de reekshoofden ook rekening met de resultaten op gras. Daardoor is Roger Federer het tweede reekshoofd, na Novak Djokovic, en Rafael Nadal pas derde reekshoofd. Op de ranking staat Nadal tweede, voor Federer. De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson is het vierde reekshoofd, hoewel hij pas achtste staat op de ATP-ranking. Vorig jaar haalde Anderson de finale op Wimbledon tegen Novak Djokovic.

Elise Mertens staat ook op de 21ste plaats in het WTA-klassement. Het eerste reekshoofd bij de vrouwen is de Australische Ashleigh Barty, kersvers nummer één en winnares van Roland Garros. De Japanse Naomi Osaka (WTA 2) is het tweede reekshoofd, de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3) het derde en de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 4) het vierde. De Duitse Angelique Kerber (WTA 5) verdedigt haar titel als vijfde reekshoofd. In het vrouwendubbel vormt Mertens met de Wit-Russische Aryna Sabalenka het zesde reekshoofd. Kirsten Flipkens en de Zweedse Johanna Larsson zijn het twaalfde reekshoofd.