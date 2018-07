Mertens meteen op toerental in Londen: Limburgse stoot door naar tweede ronde na vlotte zege tegen Amerikaanse Collins TLB

03 juli 2018

20u20

Wimbledon Elise Mertens (WTA 15) heeft zich in de eerste ronde op Wimbledon niet laten verrassen door de 24-jarige Amerikaanse Danielle Collins (WTA 41). Mertens haalde het eenvoudig in twee sets op het Londense gras, waar in de tweede ronde de jonge Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 106) of de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 83) wacht.

Een goed begin is het halve werk, moet Mertens gedacht hebben. Onze landgenote ging meteen simpel door de service van haar Amerikaanse opponente. Mertens bevestigde die break ook en trakteerde het publiek dat afgezakt was naar Court 17 op prima tennis. De Belgische kreeg lengte in haar slagen, dicteerde de wet met haar stevige backhand en haar opslag draaide ook prima.

Collins - die veel risico in haar tennis legde - zette daar vooral veel decibels tegenover, niet zozeer indrukwekkend tennis. Bij 2-4 ging Mertens andermaal door de opslag van de Amerikaanse, maar Collins gaf zich nog niet gewonnen. Ze kwam terug tot 3-5, maar dan maakte Mertens het toch genadeloos af: 3-6. Kim Clijsters, die in de tribunes had postgevat, zag dat het goed was.

Mertens had zo zonder veel energie te verliezen haar eerste set op deze Wimbledon op zak, maar in het eerste spelletje van de tweede set moest ze toch flink aan de bak. Collins kreeg liefst vier kansen om door Mertens' opslag te gaan, maar onze landgenote liet zich niet van de wijs brengen. Ze klom alsnog op 0-1 en dat zorgde duidelijk voor vertrouwen bij onze landgenote. Ze stoomde door naar 0-3 met prima tennis en Collins leek al snel te beseffen hoe laat het was. Mertens liet geen steek meer vallen en bij 2-5 maakte ze het ook koeltjes af op de service van Collins. 3-6 en 2-6, a walk in the park.