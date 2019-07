Mertens heeft geen kind aan Ferro en stoot vlot door naar de tweede ronde DMM

02 juli 2019

13u00 0 Wimbledon Elise Mertens heeft haar eerste ronde op Wimbledon met verve doorstaan. Onze landgenote haalde het na goed 45 minuten wedstrijd van Fiona Ferro in twee sets: 6-2, 6-0. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel tussen Petkovic en Niculescu.

Mertens - Ferro. Het had zomaar een Belgenduel kunnen zijn in de eerste ronde van Wimbledon. De 22-jarige Française kwam in het Waalse Libramont ter wereld, maar kroonde zich in de jeugdcategorieën meermaals tot Frans kampioene. Bovendien woont ze niet in België, maar in Valbonne op enkele kilometers van Cannes en de Middellandse Zee.

Verder vormde de partij tegen Mertens het debuut voor Ferro op Wimbledon. Nog nooit eerder stond ze op de hoofdtabel in Londen. Voor Mertens was het intussen al haar derde beurt. Een gegeven dat al snel tot uiting kwam in de partij. Mertens snoepte Ferro meteen haar opslagspel af. Het niveauverschil tussen het nummer 100 van de wereld en het nummer 21 was meteen zichtbaar.

Te meer omdat onze landgenote in de eerste set doorstoomde naar 4-0. Ferro kon weinig weerwerk bieden tegen een goed spelende Mertens. Ook op haar eigen opslag wilde het maar niet lukken. Bij 5-0 mocht Mertens de eerste set uitserveren. Ferro kon even tegenstribbelen, maar met 6-2 ging de eerste set toch naar de Belgische.

Hetzelfde verhaal in de tweede set. Mertens ging in het eerste game door de opslag van Ferro en daarna ging het opnieuw verder tot 5-0. Nu kon de Française niet meer aanklampen. Bij het eerste matchpunt was het meteen prijs.