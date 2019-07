Mertens genoot van elke minuut tegen Wang: "Wat een gevecht" Redactie

06 juli 2019

22u36

Bron: Belga 0 Wimbledon Elise Mertens (WTA 21) heeft moeten knokken om zich voor het eerst in haar carrière te plaatsen voor de achtste finales op Wimbledon. De 23-jarige Limburgse stond bijna drie uur op het Londense gras om de Chinese Qiang Wang (WTA 15) te kloppen. "Het was een geweldig gevecht. Ik heb van elke minuut van onze wedstrijd genoten", reageerde Mertens na de match.

Mertens moest maar liefst veertien breakpunten wegwerken, sloeg 38 winners en behaalde 127 gewonnen punten. Maar na twee uur en vijftig minuten tennis is het de Limburgse gelukt om haar derderondepartij in drie sets (6-2, 6-7 (9/11) en 6-4) te winnen. Ze staat zo voor het eerst in de vierde ronde op de All England Club. Bij de laatste zestien neemt de beste Belgische speelster het op tegen de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 54), die de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 4) verraste.

Even vreesde Mertens dat de geschiedenis zich zou herhalen. In de derde ronde van Roland Garros vergat onze landgenote vijf matchballen te verzilveren. De Letse Anastasija Sevastova (WTA 12) werkte ze weg en won uiteindelijk in drie sets. Ook nu kreeg ze in de tiebreak van de tweede set (bij 9/8) een matchbal, maar Wang dwong met drie punten op rij nog een derde set af. "Het had natuurlijk makkelijker geweest om het in de tweede set al af te maken, maar Wang bleef vechten. Ik baalde van die verloren matchbal, maar toch begon ik fris aan de derde set. Daarin draaide mijn opslag uitstekend. Het was echt werken voor elk punt. Maar ik mocht niet panikeren", vertelt Mertens.

Voor een plaats in de kwartfinales moet Mertens nu voorbij Strycova zien te geraken. Op het US Open van vorig jaar haalde onze landgenote het in de tweede ronde in twee sets. "Ze is geen reekshoofd, maar ik verwacht wel opnieuw een moeilijke wedstrijd. Ik zal agressief moeten spelen. Ik ga het punt per punt aanpakken.”