Exclusief voor abonnees Malisse, laatste Belgische man in kwartfinale, blikt terug en vooruit: “Goffin heeft 35 à 40 procent kans tegen Djokovic” Filip Dewulf in Engeland

10 juli 2019

07u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon De laatste Belgische man die bij de laatste acht (en zelfs laatste vier) stond op Wimbledon vóór David Goffin, loopt ook in Londen rond. Xavier ­Malisse, over negen dagen 39 jaar, doet mee aan het coryfeeëntoernooi op de plek waar hij 17 jaar geleden geschiedenis schreef. “Zo’n halve finale verandert je leven wel een beetje”, aldus de West-Vlaming.

Xavier Malisse speelt in het toernooi van de ex-kampioenen aan de zijde van de Wit-Russische reus Max Mirnyi en won daar gisteren van Thomas Enqvist en...Thomas Johansson, de coach van ­David Goffin.

Xavier Malisse: “Ik heb maandag een deel van de wedstrijd van David gezien. Fantastisch wat hij doet. Ik vind dat hij supergoed aan het tennissen is. Ik had dit enkele weken terug niet verwacht, want toen ging het heel wat minder. Hij speelt opnieuw zoals enkele jaren geleden.”

