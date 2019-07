LIVE. Van Uytvanck slaat op het perfecte moment toe en wint eerste set tegen Kuznetsova Redactie

02 juli 2019

12u47 0 Wimbledon Alison Van Uytvanck (WTA 58) neemt het in de eerste ronde op Wimbledon op tegen de ervaren Russin Svetlana Kuznetsova. De 34-jarige Kuznetsova is op de wereldranglijst weggezakt naar de 104de plaats, maar Van Uytvanck is toch op haar hoede voor haar “ervaren" opponente. Via setverslagen kunt u de wedstrijd hier volgen.

SET 1:

“Kuznetsova is iemand met tonnen ervaring, maar ik weet niet welk niveau ze zal halen omdat ze terugkeert uit blessure en niet veel matchen heeft gespeeld”, sprak Van Uytvanck in aanloop naar de match. Wel, met dat niveau van Kuznetsova bleek het in de eerste set wel mee te vallen. Tot 4-4 hielden beide dames elkaar in evenwicht, maar op het juiste moment sloeg Van Uytvanck dan toe. Onze landgenote won de eerste set met 4-6. Klaart ze de klus in het tweede bedrijf?