LIVE PER SET. Van Uytvanck ondergaat wet van de sterkste tegen ‘s werelds nummer 1 Barty TLB

04 juli 2019

12u32 0 Wimbledon Alison Van Uytvanck (WTA 58) staat voor de moeilijke opdracht om het eerste reekshoofd Ash Barty iets in de weg te leggen. De 23-jarige Australische tennist op een wolk sinds haar zege in Roland Garros en op het grastoernooi van Birmingham, waardoor ze op de hoogste plaats van de WTA-ranking terechtkwam. Kan onze landgenote toch voor een verrassing zorgen? U kunt wedstrijd hier volgen via setupdates.

SET 1:

Barty was in aanloop naar de partij op haar hoede voor onze landgenote, maar in de beginfase kon Van Uytvanck haar toch maar weinig in de weg leggen. Via een love game kwam Barty op voorsprong en meteen daarna ging ze door de service van de Brabantse. Barty - zichtbaar in bloedvorm - zette Van Uytvanck onder druk, liet haar flink wat meters afhaspelen en dicteerde simpelweg de wet.

Na amper acht minuten spelen leidde de Australische al met 3-0 - a walk in the park. In het vierde game ging Barty alweer door de opslag van onze landgenote, onder meer na twee heerlijke lobballetjes. De toeschouwers op Court No. 2 zagen Barty ook prima serveren. Kansen om iets te forceren op de service van de nummer één van de wereld kwamen er niet voor Van Uytvanck, die op het einde van de set wel wat agressiever begon te spelen. Bij 5-0 kon ze haar eigen service een keer behouden, maar nadien serveerde Barty de set toch gewoon uit: 6-1.