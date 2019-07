LIVE PER SET. Uitmuntende Federer klimt weer op voorsprong tegen Nadal XC

12 juli 2019

19u47 2 Wimbledon Roger Federer (ATP 3) en Rafael Nadal (ATP 2) nemen het in de halve finale van Wimbledon tegen elkaar op. Wie vervoegt titelverdediger Novak Djokovic in de finale? Volg het hier via setverslagen.

SET 1

Elf jaar geleden zorgden Roger Federer en Rafael Nadal mogelijk voor de beste grandslamfinale ooit, vandaag stonden de twee tennisiconen weer tegenover elkaar in Londen. “Rafa is de laatste jaren zoveel beter geworden op deze ondergrond”, wist Federer. “Het is ook verbazingwekkend hoe fit hij is gebleven. Velen zeiden over hem in 2008 al dat het einde naderde, bij mij deden ze dat in 2009. Maar we staan er nog altijd”, klonk het vooraf bij de 37-jarige Zwitser.

Beide spelers hielden elkaar in de eerste set in evenwicht. Ze gaven mekaar geen duimbreed toe, tot Federer bij een 3-4-stand een breakpunt forceerde. Nadal stond onder druk, maar zette de scheve situatie helemaal recht. Het publiek (dat duidelijk genoot van de hoogstaande partij) voelde het aan: een tiebreak was onvermijdelijk. Daarin trok een ontketende Federer aan het langste eind: 6-7 (3/7).

SET 2

In het tweede bedrijf liet Federer al snel twee breakkansen liggen. Dat brak hem zuur op, want Nadal ging nadien door de opslag van zijn eeuwige rivaal. Een mentale tik voor ‘FedExpress’. De 33-jarige Spanjaard bleef vervolgens het gaspedaal induwen, Federer moest andermaal zijn service inleveren. Nadal sleepte zo de tweede set eenvoudig in de wacht: 6-1.

SET 3

Federer moest even herbronnen. Zou Nadal doorstomen? Neen. De Zwitser pakte uit met toptennis en liep (na enkele heerlijke punten) uit tot een 1-3-voorsprong. De handen op elkaar in de tribune. Puur genieten. Wat een niveau.

Nadal probeerde te reageren en dwong vier breakkansen af. Maar ‘King Roger’ werkte ze allemaal weg. Na enkele hoogstaande rally’s stond de 1-4 op het bord. Nadal boog het hoofd en zag hoe Federer de derde set helemaal naar zijn hand zette: 3-6.

Straks meer nieuws uit de vierde set