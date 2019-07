LIVE PER SET. Sterke Halep gunt Serena Williams slechts 2 spelletjes in eerste set XC

13 juli 2019

15u36 0 Wimbledon In de damesfinale van Wimbledon nemen Serena Williams (WTA 10) en Simona Halep (WTA 7) het tegen elkaar op. Als de 37-jarige Amerikaanse zegeviert, evenaart ze met 24 grandslamtitels het record van Margaret Court. Volg het hier via setverslagen.

SET 1

Serena Williams was op recordjacht, maar moest bij het eerste spelletje meteen haar service inleveren. De Amerikaanse stapelde de fouten op, waardoor Simona Halep in een mum van tijd uitliep naar een 0-2-voorsprong. Williams had het niet onder de markt en zag hoe de Roemeense vervolgens een nieuwe break forceerde.

De jongere zus van Venus kon pas na een kwartier haar eerste game in de wacht slepen: 1-4. Dan toch nog spanning in set één? Neen. Nochtans: Williams krikte haar niveau op, maar een sterke Halep gaf haar bonus niet meer uit handen: 2-6.

Straks nieuws uit de tweede set.