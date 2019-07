LIVE PER SET. Sterke Elise Mertens pakt eerste set tegen Chinese Wang AB

06 juli 2019

12u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon Elise Mertens (WTA 21) strijdt om een plek in de achtste finales van Wimbledon tegen de Chinese Qiang Wang (WTA 15). Nog nooit kon onze 23-jarige landgenote winnen van Wang. Lukt het nu wel? Volg het hier live per set.

Set 1: Mertens pakt eerste set met overmacht

De toon werd meteen gezet in de eerste game van de partij. Mertens mocht beginnen met serveren en moest knokken om haar opslagspel binnen te halen. Vervolgens ging ze door de opslag van Wang. De gedroomde start voor Mertens in haar derde ronde op Wimbledon. Ook het derde spelletje was voor de Leuvense. 3-0 na twintig minuten. De Chinese bleef niet bij de pakken zitten en vocht terug tot 3-2. Mertens panikeerde niet en pakte met solide tennis haar tweede breakpunt van de set, daarna won ze met overmacht haar eigen opslagspel: 5-2. Ook de laatste game won Mertens met overmacht. 6-2.