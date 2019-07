LIVE PER SET. Mertens laat tweede set nog uit handen glippen: beslissing moet vallen in set 3 TLB

08 juli 2019

13u46 0 Wimbledon Na haar halve finale op de Australian Open vorig jaar kan Elise Mertens opnieuw een mijlpaal bereiken in haar prille carrière: de kwartfinales van Wimbledon. Na haar knappe zege (6-2, 6-7, 6-4) tegen Qiang Wang (WTA 15) op zaterdag bulkt de Hamontse van het vertrouwen. Grasliefhebster Barbora Strycova (WTA 54) moet het kind van de rekening worden in de achtste finales. U kunt de wedstrijd hieronder volgen via setverslagen.

SET 1:

Manic Monday op Wimbledon. Alle vierderondepartijen in het enkelspel bij de mannen en de vrouwen worden vandaag afgewerkt. Elise Mertens kwam meteen om 12u05 in actie en opende...met een dubbele fout. Maar de Limburgse herpakte zich wel snel, onder meer met een keurige lob. Mertens kwam 0-1 voor en forceerde met aanvallend tennis ook meteen een breakpunt, maar Strycova kon de netelige situatie nog omkeren. Tot 2-2 hielden Mertens en de Tsjechische elkaar in evenwicht.

In het vijfde spelletje zette Strycova Mertens echter stevig onder druk op haar service. De grasspecialiste knokte zich naar twee breakkansen en de eerste mogelijkheid verzilverde ze meteen ook. Een streng verdict voor Mertens, die zeker niet slecht stond te tennissen. Dat toonde ze meteen ook op de service van Strycova, want ze ging op haar beurt door de opslag van de nummer 54 van de WTA-ranking. 3-3 en alles te herdoen.

Beide speelsters bleven een hoog niveau halen op baan 12, maar bij 4-5 kwamen er dan toch opnieuw kansen voor Mertens op de service van Strycova. De Limburgse liep uit tot 15-40 en kreeg zo plots twee setpunten. Het eerste kon de Tsjechische nog wegwerken, maar daarna ging ze in de fout. Set 1 was zo voor Mertens: 4-6.

Strycova moest de rug rechten en dat dééd ze ook. Ze ging meteen door de opslag van Mertens, die op haar beurt wel kansen kreeg om meteen op 1-1 te komen. De Tsjechische serveerde de eerste mogelijkheid nog weg - haar eerste ace van de partij- en bij de tweede ging Mertens in de fout aan het net. Maar driemaal is scheepsrecht en dus was het nadien wél raak. Een soortgelijk scenario als in set 1, zeker omdat Mertens ook nu vlot op 1-2 kon klimmen.

Bij 2-2 werkte de Limburgse ook koeltjes twee breakpunten weg en na onder meer een onnodige fout van Strycova op Mertens’ tweede service kwam ze weer op voorsprong: 3-2. Een opdoffer voor de Tsjechische, zo bleek in het volgende game. Mertens knokte zich immers naar 2-4 en de kwartfinale kwam zo wel heel dichtbij.

Onze landgenote bevestigde haar tweede break van de tweede set ook (2-5) en Strycova moest zo met de rug tegen de muur serveren. Dat liep vlot en het werd zelfs 4-5 na een matig opslagspelletje van Mertens. Strycova zat zo weer in de match en Mertens liet de set zelfs nog helemaal uit haar handen glippen. De Tsjechische won vijf spelletjes op rij: 7-5.