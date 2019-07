LIVE PER SET. Kyrgios ergert zich alweer aan arbitrage, sterke Nadal laat zich niet uit z’n lood slaan en pakt eerste set GVS

04 juli 2019

18u18

Rafael Nadal (ATP 2) versus Nick Kyrgios (ATP 43). Dat móét vuurwerk opleveren. De Spanjaard op en top professional, de Australiër het supertalent dat áltijd controverse opzoekt. Grotere tegenpolen bestaan er niet, de twee zijn dan ook niet de beste maatjes. Staat deze tweede rondematch op Wimbledon bol van de conflicten én nog belangrijker: wie stoot door naar de derde ronde? Volg het duel per set op deze pagina.

De afgelopen maanden liep de spanning tussen beide heren stevig op. Er ging geen toernooi voorbij of Kyrgios stond in de spotlights - meestal negatief. Onderhandse opslagen, ruziënd met het publiek of de arbiter en zichzelf de huid vol schelden: het passeerde allemaal de revue. De ene is fan, de clan-Nadal is dat duidelijk niet. “Een gebrek aan respect en opvoeding”, luidde het. “Rafa was tegen mij altijd al een slechte verliezer”, counterde de Australische fantast. De grandslamkampioen en de bad boy konden het robbertje nu uitvechten op de baan. Geen zitje op Centre Court bleef alvast leeg voor deze kraker. Of zoals The Guardian het zo mooi verwoordde: de Australische stier en de matador van Mallorca mochten strijden in een Chinese porseleinkast. Nog dit: Kyrgios won hun laatste ontmoeting - dit jaar in Acapulco.

Kyrgios klaagt, Nadal juicht

Nadal schoot als een speer uit de startblokken. Het nummer twee van de wereld bracht het eigen opslagspelletje veilig naar de haven en pakte op de service van Kyrgios uit met twee rake winners. Een fijnzinnige dropshot van de Australiër beperkte de schade, maar een lob tussen de benen werd ongenadig afgestraft door Nadal. Wanneer de Spanjaard na een nieuwe vlotte game uitliep naar 0-3, begon Kyrgios een eerste keer te mekkeren bij de referee. Het hoeft niet meer te verbazen.

‘Kygs’ zette zijn consternatie om in twee aces en een eerste gamewinst, maar tegen de vlekkeloze slagen van de gravelkoning was niets te beginnen. Nadal speelde ultra geconcentreerd, zorgde voor 1-4 en maakte er een erezaak van om zich niet uit zijn lood te laten slaan toen zijn opponent voor een tweede keer ging klagen bij de scheidsrechter. Dit keer omdat Nadal te veel tijd zou nemen bij het serveren. Eugenie Bouchard - dat ander ‘specialleke’ zag het graag gebeuren.

On serve ging het vervolgens naar 3-5 - Kyrgios had dan al een eerste keer zijn onderhandse service bovengehaald. “Onrespectvol”, zei Nadal daar eerder over, maar nu kon de Spanjaard er wel om lachen. Op de eigen service klaarde Rafa vervolgens de klus: 3-6 in de eerste set. De Spanjaard maakte vervolgens een sanitaire stop, “Waarom moet hij nu naar toilet”, was Kyrgios plots ontstemd.