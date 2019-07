LIVE PER SET. Goffin overwint dipje en staat op één set van kwartfinale Wimbledon GVS

08 juli 2019

16u27

Bron: Eigen berichtgeving 2 Wimbledon Plaatst David Goffin (ATP 23) zich voor het eerst voor de kwartfinale van Wimbledon? Dan moet de Luikenaar voorbij de ervaren Fernando Verdasco, het nummer 37 van de wereld. “Ik speelde nooit beter op gras”, keek Goffin met vertrouwen vooruit. Wellicht wacht Novak Djokovic nadien. Schenkt hij zichzelf een duel met de Serviër? Volg het set per set.

Goffin aasde tegen Verdasco op zijn eerste kwartfinale op Wimbledon. “Ik speelde nooit beter op gras”, blaakte de Luikenaar van vertrouwen. Het was toch opletten geblazen voor Verdasco, als kersverse vader heeft de Spanjaard een nieuw elan gevonden. “Ik zal opnieuw mijn beste niveau moeten halen, want het kondigt zich pittig aan: hij heeft een zware forehand en heeft hier al de kwartfinale gehaald”, wist Goffin. “Ik voel me fysiek top”, kondigde Verdasco inderdaad een zware strijd aan.

Set 1

Een uitstekend begin voor Goffin. Nadat beide heren vlot hun eerste opslagspelletjes binnenhaalden, sloeg onze landgenoot een eerste keer toe. Mét dank aan de Spanjaard. Verdasco maakte tweemaal een dubbele fout, Goffin profiteerde en brak. Het nummer 37 van de wereld bleef knoeien, in de eerste vier games sloeg hij liefst elf ongedwongen fouten. De Luikenaar bevestigde zo makkelijk de break: 3-1.

Maar Verdasco knokte terug. De halve finalist van de Australian Open in 2009 stak wat meer agressie in z’n slagen, met succes. Goffin had geen antwoord klaar tegen de forehand-kanonnen en was prompt z’n break voorsprong kwijt. 3-3.

Goffin verzilverde het volgende breakpunt niet, on serve ging het naar 6-6. Opvallend: Goffin had toen nog maar drie winners en vijf unforced errors geslagen, de Madrileen zat respectievelijk aan 16 en 17 stuks. De Spanjaard besliste dus wie met het punt aan de haal ging: ofwel met een winner, ofwel met een flinke misser.

Tiebreak dus. Verdasco opende met een ace, Goffin reageerde met twee exemplaren. Bij 2-2 was de eerste mini-break na een knap punt vervolgens voor de Belg, maar Verdasco antwoordde meteen en ging tweemaal door de opslag van ‘Le Goff’. De Spanjaard kreeg zo een vrijgeleiden naar de eerste set, maar wist geen enkel van zijn vijf setpunten te benutten. Goffin kreeg er vervolgens ook eentje, maar ook zonder succes. Hij mepte een wenkende kans zowaar een dikke meter voorbij de achterlijn. Bij de tweede was het uiteindelijk wél bingo: 7-6 (11/9). En of er strijd was.

SET 2

De tweede set begon zoals de eerste: 1-1 na elk de service te behouden. Ook nadien viel er een break te noteren, dit keer voor Verdasco. Eerst door een te verre slag van Goffin, nadien door zonder druk zomaar in het net te slaan. Goffin was duidelijk niet in zijn normale doen en tastte naar de maag. Verdasco verzilverde zijn break, Goffin pakte met de nodige moeite zijn service: 2-3. Nadien was het tijd voor de dokter.

Na de medische time-out forceerde Goffin meteen twee breakpunten. De Luikenaar kon de dubbele mogelijkheid echter niet grijpen. Verdasco ging dan maar met het game aan de haal en sleepte nadien op zijn beurt twee breakpunten in de wacht. De 35-jarige ervaren rot liet zich in tegenstelling tot Goffin niet de kaas van het brood eten en verzilverde de eerste mogelijkheid. 2-5. Verdasco mocht serveren voor de set en deed dat met verve. 2-6 na een set die amper een halfuurtje duurde, een schril contrast met het eerste bedrijf. Goffin zag duidelijk bleekjes, is hij écht ziek?

SET 3

Goffin kwam op z’n service meteen onder druk, maar kon ondanks twee breakpunten z’n opslagspel toch behouden. Net zoals in de eerste set maakten de heren er een potje tennis van op het scherpst van de snee - het wonderpilletje leek bij Goffin ook eindelijk te werken. Zonder breakkansen stoomden ze door naar 3-3.

Dan, het kantelpunt. Verdasco leek bij een 4-3 makkelijk de eigen service te behouden, tot Goffin plots terugkwam tot deuce. Even versnellen, dacht Goffin, een minuut later was de break een feit. Op de eigen service wrong de Luikenaar met een dubbele fout nog het eerste setpunt de nek om, het tweede was wel de juiste. 6-3. Nog één set te gaan en de kwartfinale voor Goffin is een feit.

Tegen Djokovic?

De winnaar krijgt in de kwartfinales wellicht de Servische titelverdediger en nummer één Novak Djokovic tegenover zich. Hij neemt het straks nog op tegen de Fransman Ugo Humbert, het nummer 66 van de wereld en dus een haalbare kaart voor ‘Djoko’.