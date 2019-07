LIVE PER SET. Goffin heeft het niet onder de markt met Medvedev, Rus pakt eerste set AB

05 juli 2019

16u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon David Goffin (ATP 23) neemt het in de derde ronde op Wimbledon op tegen de hoger geklasseerde Rus Danill Medvedev (ATP 13). Volg het hier live per set!

Set 1: Goede start voor Goffin, maar Medvedev vecht terug

De eerste set startte perfect voor Goffin. In het eerste spelletje van de partij ging hij enigszins makkelijk door de opslag van Medvedev. De ietwat onorthodox ogende Rus maakte te veel foutjes en unforced errors. Goffin profiteerde optimaal. Ook in de tweede game ging het snel: onze landgenoot won simpel zijn eerste opslagspel. Medvedev had moeite om in zijn spel te komen, maar kwam na een sterke derde game beter in de wedstrijd. Goffin kreeg het moeilijker en moest een break prijs geven. Van 0-2 ging het uiteindelijk naar naar 4-3 in het voordeel van Medvedev. Zoals hun rankings ook laten uitschijnen waren beide tennissers aan elkaar gewaagd. Ze lieten geen steek vallen in hun volgende opslagspelletjes: 5-4. Medvedev dwong vervolgens een setpunt af, na een dubbele fout verloor Goffin de eerste set met 6-4.