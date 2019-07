LIVE PER SET. Goffin geeft zich niet gewonnen en dwingt Medvedev tot vijfde set AB

05 juli 2019

18u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon David Goffin (ATP 23) neemt het in de derde ronde op Wimbledon op tegen de hoger geklasseerde Rus Danill Medvedev (ATP 13). Volg het hier live per set!

Set 1: Goede start voor Goffin, maar Medvedev vecht terug

De eerste set startte perfect voor Goffin. In het eerste spelletje van de partij ging hij enigszins makkelijk door de opslag van Medvedev. De ietwat onorthodox ogende Rus maakte te veel foutjes en unforced errors. Goffin profiteerde optimaal. Ook in de tweede game ging het snel: onze landgenoot won simpel zijn eerste opslagspel. Medvedev had moeite om in zijn spel te komen, maar kwam na een sterke derde game beter in de wedstrijd. Goffin kreeg het moeilijker en moest een break prijs geven. Van 0-2 ging het uiteindelijk naar naar 4-3 in het voordeel van Medvedev. Zoals hun rankings ook laten uitschijnen waren beide tennissers aan elkaar gewaagd. Ze lieten geen steek vallen in hun volgende opslagspelletjes: 5-4. Medvedev dwong vervolgens een setpunt af, na een dubbele fout verloor Goffin de eerste set met 6-4.

Set 2: Goffin komt onder stoom

Na het verlies in de eerste set liet Goffin het kopje niet hangen. De Luikenaar nam met agressief en goed tennis snel afstand van Medvedev. Na tien minuten stond het alweer 0-2. Medvedev, die stilaan wat gefrustreerd raakte, bleef de onnodige fouten opstapelen. Maar zijn powertennis en sterke opslag hielden hem in de partij. Na een langgerekte en spannende derde game kwam de nummer 13 van de wereld op 1-2. Het wedstrijdniveau steeg en we kregen langere rally’s met enkele technisch knappe punten van Goffin, die op 1-3 kwam. In het vijfde spelletje zette hij een grote stap richting setwinst door door de opslag van Medvedev te gaan. 1-4: dubbele break voorsprong voor Goffin. Dit ging hij niet meer uit handen geven. Medvedev spartelde nog even tegen, maar uiteindelijk ging de setwinst naar Goffin met 2-6.

Set 3: Medvedev komt op 2-1-voorsprong

In de derde set bood Medvedev meteen meer weerwerk. Hij won voor het eerst in deze wedstrijd het openingsspel. Goffin leek er zich niets van aan te trekken en kwam op 1-2. Maar de Rus toonde zich erg taai en met vier games op rij zette hij Goffin op een 5-2-achterstand. Plots was setwinst erg ver weg voor Goffin. Hij won zijn opslagspel nog voor 5-3, maar Medvedev bleek met zijn krachtig tennis te sterk in de derde set: 6-3. Kan Goffin dit nog rechttrekken?

Set 4: Goffin dwingt Medvedev tot vijfde set

‘t Was van moeten voor Goffin. Deze set moést gewonnen worden. De Luikenaar opende de vierde set met een goed opslagspel. Bij een 1-2-voorsprong ging hij door de service van Medvedev: 1-3, een cruciaal punt in de vierde set. Goffin duwde door en pakte na enkele heerlijke punten zijn vierde game. Medvedev kwam nog opzetten, maar Goffin hield vol, pakte een breakpunt in het voorlaatste spelletje trok de laatste set naar zich toe: 3-6. Op naar de beslissende vijfde set.