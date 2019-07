LIVE PER SET. Elise Mertens pakt na hevige strijd met stugge Roemeense eerste set na valse start GVS

04 juli 2019

15u35

Wimbledon Voor een plek in de derde ronde ontmoet Elise Mertens (WTA 21) de Roemeense Monica Niculescu (WTA 111). Op papier een haalbare klant, ware het niet dat de onorthodoxe speelstijl van de 31-jarige Roemeense - ze kan haar forehand enkel slicen - toch wat aanpassingen zal vergen voor Mertens. Stoot onze Belgische nummer één door op Wimbledon? U kan het wedstrijdverloop per set volgen op deze pagina.

“Ik moet gewoon mijn eigen spel brengen. Agressief tennissen en het punt goed opbouwen”, blikte Elise Mertens aan de vooravond van het duel vooruit. Toch was het opletten: Niculescu won in de voorbereiding nog het toernooi van Ilkley. Dat de Roemeense graag uitpakt met een onorthodoxe slice-forehand, maakte het er niet makkelijker op voor Mertens. “Maar dan kan ze ook geen winners slaan hé.”

SET 1

Het regende meteen breaks. Mertens startte haar partij met een valse noot, maar ook Niculescu leverde haar eerste opslagspel in. De Belgische kon ook haar tweede service niet behouden, waarna de 31-jarige Roemeense de bordjes op 1-3 bracht.

Met tien ongedwongen fouten en twee dubbele fouten in de eerste vijf games was de foutenlast bij Mertens veel te groot. Halfweg de eerste set ruimden die missers plaats voor winners - Mertens pakte haar eerste servicegame en dwong een breakpunt af, maar verzilverde dat niet. On serve ging het van 2-4 naar 4-5, waarna Niculescu de eerste set kon uitserveren maar in een mum van tijd haar break voorsprong uit handen gaf. De eerste van drie breakpunten was de juiste: 5-5 na een hevige strijd.

Alles te herdoen dus, en Mertens was nu de betere van de twee. Onze landgenote ging makkelijk naar 6-5 en zette Niculescu vervolgens stevig onder druk op diens opslag. Na een ellenlang game had haar opponente voldoende kansen om een tiebreak in de wacht te slepen, maar Mertens trok uiteindelijk het laken naar zich toe: 7-5 na serieus puffen en blazen voor onze landgenote.