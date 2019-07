LIVE PER SET. Elise Mertens moet tweede set prijsgeven tegen Qiang Wang na zenuwslopende tiebreak AB

06 juli 2019

14u03

Bron: Eigen berichtgeving 2 Wimbledon Elise Mertens (WTA 21) strijdt om een plek in de achtste finales van Wimbledon tegen de Chinese Qiang Wang (WTA 15). Nog nooit kon onze 23-jarige landgenote winnen van Wang. Lukt het nu wel? Volg het hier live per set.

Set 1: Mertens pakt eerste set met overmacht

De toon werd meteen gezet in de eerste game van de partij. Mertens mocht beginnen met serveren en moest knokken om haar opslagspel binnen te halen. Vervolgens ging ze door de opslag van Wang. De gedroomde start voor Mertens in haar derde ronde op Wimbledon. Ook het derde spelletje was voor de Leuvense. 3-0 na twintig minuten. De Chinese bleef niet bij de pakken zitten en vocht terug tot 3-2. Mertens panikeerde niet en pakte met solide tennis haar tweede breakpunt van de set, daarna won ze met overmacht haar eigen opslagspel: 5-2. Ook de laatste game won Mertens met overmacht. 6-2.

Set 2: Tiebreak beslist tweede set

Net als in de eerste set was het eerste spel felbevochten. Een mentaal sterke Mertens pakte haar opslagpunt. Vervolgens lieten beide tennissters geen steek vallen op hun service. De intense tweede set met lange rally’s kon alle kanten uit. Zowel Mertens als Wang tennisten op een hoog niveau. Er werd niet door de opslag gegaan en de set eindigde op 6-6. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Daarin ging het - naar het beeld van de hele set - gelijk op. Bij een 6-7-stand voor Wang liet Mertens haar mentale sterkte zien. Na een rally van 30 shots kwam ze weer op gelijke hoogte. Ook bij 7-8 werkte ze een setpunt weg. Op 9-8 had ze een matchpunt, maar de Chinese werkte die weg en won de tiebreak met 9-11.