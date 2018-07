LIVE. Meesterlijke Djokovic op twee sets van vierde Wimbledon-triomf, Serviër speelt Anderson bijwijlen van het kastje naar de muur GVS

15 juli 2018

15u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon Novak Djokovic (ATP 21) staat op twee sets van een vierde titel op Wimbledon. Tegen Kevin Anderson (ATP 8) haalde de Serviër in de finale op het Londense gras met superieur tennis het eerste bedrijf overtuigend binnen: 2-6. Straks leest u hier het verslag van set twee!

De sterren stonden niet echt gunstig voor Kevin Anderson. Liefst 6 uur en 36 minuten moest de Zuid-Afrikaan knokken om zich te verzekeren voor een plek in de finale. Op de koop toe kon het nummer acht van de wereld slechts één ontmoeting van Djokovic winnen, die nota bene al van 2008 dateert. Niet dat de Serviër na de thriller tegen Nadal zo fris als een hoentje aan de start kwam, maar de drievoudige laureaat van het Londense gras heeft na twee jaar vol kommer en kwel zijn oude niveau helemaal teruggevonden. En dat was er aan te zien.

49 aces schudde Anderson in de match tegen Isner uit het racket, maar zijn service als grootste wapen liet de Zuid-Afrikaan in deze eindstrijd meteen in de steek. Djokovic profiteerde optimaal van een vroege dubbele fout en sloeg de kloof: 0-2.

'Nole' daarentegen was op geen schuiver te betrappen en varieerde in zijn slagen als vanouds. Anderson wist bijwijlen niet van welk hout pijlen te maken, stapelde de gedwongen missers op en leverde bij 1-3 alweer zijn opslagspel in. Bij 2-5 serveerde Djokovic met succes voor de set, een stukje masterclass. 2-6 na amper 29 minuten, prins William en Kate Middleton genoten met volle teugen.