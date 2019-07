Kyrgios, die na match opnieuw ging feesten: “Ik mikte de bal recht op Nadal, ja. Waarom moet ik sorry zeggen? Hoeveel geld staat er op zijn rekening?” YP

05 juli 2019

07u46

Bron: AP 0 Wimbledon Never a dull moment wanneer Nick Kyrgios in de buurt is. Ook op de persbabbel na zijn verloren wedstrijd tegen Rafael Nadal in de tweede ronde op Wimbledon was dat niet anders...

Een van de vele opvallende momenten in de wedstrijd kregen we te zien in de derde set. Kyrgios mikte een snoeiharde forehand recht op Nadal, maar zich verontschuldigen? Welnee. Hij gaf later tijdens zijn persbabbel zelfs toe dat hij dat bewust deed. “Waarom zou ik me verontschuldigen? Ik raakte hem toch niet? Ik raakte zijn racket, toch? Ik trek er me weinig van aan. Waarom zou ik sorry zeggen? Ik bedoel, die kerel heeft zoveel Grand Slams gewonnen, hoeveel geld heeft hij op zijn rekening staan? Ik denk dat hij wel tegen een bal op zijn borst kan. Ik ga me helemaal niet verontschuldigen hoor. Ik wou hem raken. Ik viseerde zijn borst”, aldus de 24-jarige Australiër, die zijn verlies niet aan zijn hart liet komen. Meer zelfs: hij trok er voor de tweede avond op rij op uit om er onder meer een spelletje bierpong te spelen.

U merkt het al: ook de persbabbel na afloop van de verloren kraker was hoogst amusant. Zo kreeg hij ook nog de vraag voor de voeten geworpen of het een goed idee was geweest om de avond voor zijn wedstrijd nog de kroeg te bezoeken: “Nee. Je vindt het veel te leuk dat je deze vraag kan stellen. Je leven moet wel erg saai zijn”, aldus Kyrgios. En wat hij voelt na zo’n verlies: “Niks. Ik maak gewoon dat ik weg ben. Ik speel ook nog gemengd dubbel, dus... Ik heb niet echt plannen vanavond (al bleek later van wel, zie hierboven, red). Ik bedoel, ik ben wel wat teleurgesteld ja, maar tegelijk heb ik ook gewoon alles gegeven vandaag. Ik mag ook niet té teleurgesteld zijn. Een paar punten hier en daar misschien. Hij is een kampioen, hij stond er op de grote momenten. Daarom is hij ook een van de grootste tennissers die er zijn.”

Aan het eind van de dag is het tennis man. Is dat nu echt zó belangrijk? Voor mij alvast niet Nick Kyrgios

De Australiër stak ook wel wat de hand in eigen boezem. “Ik weet dat ik het kan. Ik weet dat ik hoog niveau kan halen, maar ik doe er niet genoeg voor. Ik heb waarschijnlijk niet hard genoeg getraind. Ik heb geen coach, ik ga niet genoeg naar de fitness. Maar ik kan nog steeds de besten ter wereld het vuur aan de schenen leggen. Ik blaak van het vertrouwen als ik op de baan kom. Misschien zijn er wel dingen die beter kunnen. Maar ik sta achter wat ik doe. Aan het eind van de dag is het tennis man. Is dat nu echt zó belangrijk? Voor mij alvast niet”, aldus Kyrgios, die ook nog inging op het feit dat Nadal op zíjn persbabbel stelde dat hij het potentieel heeft om een Grand Slam te winnen. “Ik weet niet of ik daar echt toe in staat ben. Het hangt af van, weet je... Ik ben een hele goeie tennisser, maar ik doe geen andere dingen, weet je. Ik ben niet de meest professionele. Dag in, dag uit trainen, dat doe ik niet. Ik sta er niet elke dag. Dus er zijn heel wat dingen die ik moet verbeteren vooraleer ik het niveau kan halen dat Rafa, Novak of Roger al zo lang brengen. Het hangt gewoon af van hoe graag ik het wil. Maar op dit moment ben ik niet in staat zo’n groot toernooi te winnen.”

Nadal, die dus eerst aan de beurt kwam in de perszaal, wou het ook nog even hebben over die bal die zijn opponent naar hem sloeg. “Ik zeg niet dat Nick zo’n zaken doet om zijn tegenstander te pesten, maar het klopt dat hij gevaarlijk uit de hoek kan komen. Dat hij zo’n ballen mept, is gevaarlijk. Niet voor mij, wel voor de lijnrechters en het publiek. Als je de bal zo raakt, weet je nooit waar die gaat uitkomen. (...) Deze keer was de bal binnen en raakte hij me bijna, maar dat is geen probleem. Ik ben een prof, dus ik weet hoe ik die bal moet ontwijken. (...) Ik ben niet kwaad op hem, ik wil gewoon tennissen. En soms is dat moeilijk”, besloot de Spanjaard.