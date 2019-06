Kroaat Coric zegt af voor Wimbledon Redactie

29 juni 2019

16u39

Bron: Belga 0

Borna Coric (ATP 14) doet niet mee aan Wimbledon, dat maandag begint. De Kroaat heeft te veel last van een blessure aan zijn buik.

De als veertiende geplaatste Coric zou in de eerste ronde spelen tegen de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 57). De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 20), die als zeventiende is gerangschikt, neemt in het schema de plek van Coric in. De Canadees Brayden Schnur (ATP 114) is als zogenoemde 'lucky loser' tot het hoofdtoernooi toegelaten.

Coric liep de blessure op bij het toernooi van Halle.