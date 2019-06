Kroaat Coric zegt af voor Wimbledon - Fritz triomfeert in Eastbourne Redactie

29 juni 2019

16u39

0

Fritz triomfeert in volledig Amerikaanse finale in ATP Eastbourne

De Amerikaan Taylor Fritz (ATP 42) heeft het ATP-toernooi van Eastbourne (gras/684.000 euro) op zijn palmares geschreven. In een volledig Amerikaanse finale haalde Fritz het na een dik uur tennis in twee sets (6-3 en 6-4) van zijn landgenoot Sam Querrey (ATP 79).

Voor de 21-jarige Fritz is het zijn eerste ATP-titel. Hij speelde ook nog maar één finale, die hij in 2016 in Memphis verloor. Voor zijn tien jaar oudere landgenoot was het de negentiende ATP-eindstrijd. Hij won tien titels, waarvan één op gras (Queen’s 2010). Fritz volgt op de erelijst in Eastbourne de Duitser Mischa Zverev op.

Bij de vrouwen won de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3) eerder op de dag haar veertiende WTA-titel. Zij klopte in de finale de Duitse Angelique Kerber (WTA 5) in twee sets (6-1 en 6-4).

Italiaan Sonego pakt eerste ATP-titel

Lorenzo Sonego (ATP 75) heeft de eindzege van het ATP-toernooi in het Turkse Antalya (gras/445.690 euro) op zak gestoken. In de finale versloeg de Italiaan de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 82) na een marathonpartij van twee uur en 49 minuten in drie sets (6-7 (5/7), 7-6 (7/5) en 6-1).

Voor zowel de 24-jarige Sonego als de 19-jarige Kecmanovic was het de eerste ATP-finale in hun carrière. Sonego moest deze voormiddag nog zijn bij 5-5 in de tweede set stopgezette halve finale tegen de Spanjaard Pablo Carreno-Busta (ATP 59), het vierde reekshoofd, afwerken. Die wedstrijd was gisteren stopgezet door de regen. Sonego klaarde de klus in twee sets (6-3 en 7-6 (7/2)).

De Italiaan volgt op de erelijst in Antalya de Bosniër Damir Dzumhur op.

Coric zegt af voor Wimbledon

Borna Coric (ATP 14) doet niet mee aan Wimbledon, dat maandag begint. De Kroaat heeft te veel last van een blessure aan zijn buik.

De als veertiende geplaatste Coric zou in de eerste ronde spelen tegen de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 57). De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 20), die als zeventiende is gerangschikt, neemt in het schema de plek van Coric in. De Canadees Brayden Schnur (ATP 114) is als zogenoemde 'lucky loser' tot het hoofdtoernooi toegelaten.

Coric liep de blessure op bij het toernooi van Halle.