Kirsten Flipkens sneuvelt tegen Ostapenko, de voormalige winnares van Roland Garros MDB

05 juli 2018

20u14

Bron: Belga 0 Wimbledon De tweede ronde is het eindstation voor Kirsten Flipkens (WTA 44) op Wimbledon. De Letse Jelena Ostapenko (WTA 12) bleek een maatje te sterk op het heilige gras van Londen: 6-1, 6-3. De elf jaar jongere Ostapenko, die Roland Garros al op haar palmares zette, stoomt dus door naar de derde ronde.

Na 56 minuten gaf het scorebord 6-1 en 6-3 aan in het voordeel van Ostapenko. Ostapenko treft in de derde ronde Vitalia Diatchenko (WTA 132). De Russin haalde het in haar wedstrijd van de tweede ronde van de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 76) in 6-4 en 6-1. De partij duurde een uur en 24 minuten.

Flipkens klopte in de eerste ronde op het Londense gras de Britse Heather Watson (WTA 111) in twee sets: 6-4 en 7-5. De partij duurde een uur en 47 minuten.