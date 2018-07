Kirsten Flipkens in twee sets voorbij Britse Watson LPB

03 juli 2018

Kirsten Flipkens (WTA 45) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op Wimbledon. Onze landgenote klopt de Britse Heather Watson (WTA 111) met 6-4, 7-5. Na een gelijkopgaande eerste set leek er Flipkens nog weinig te kunnen overkomen bij een 3-0-voorsprong in set twee. Niets was minder waar. Watson knokte zich terug in de wedstrijd en versierde bij 4-5 zelfs een setpunt. Dat bleek niet aan de Britse besteed. Flipkens ging erop en erover.