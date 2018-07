Kirsten Flipkens in twee sets voorbij Britse Watson LPB

03 juli 2018

22u04 0 Wimbledon Kirsten Flipkens (WTA 45) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op Wimbledon. Onze landgenote klopt de Britse Heather Watson (WTA 111) met 6-4, 7-5.

Na een gelijkopgaande eerste set leek er Flipkens nog weinig te kunnen overkomen bij een 3-0-voorsprong in set twee. Niets was minder waar. Watson knokte zich terug in de wedstrijd en versierde bij 4-5 zelfs een setpunt. Dat bleek niet aan de Britse besteed. Flipkens ging erop en erover.

In de tweede ronde neemt 'Flipper' het op tegen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 12), het twaalfde reekshoofd in Londen. De winnares van Roland Garros 2017 kegelde met Katy Dunne (WTA 212) eveneens een Britse uit het toernooi. Het werd 6-3, 7-6 (7/5). In de onderlinge duels leidt Flipkens met 2-0.