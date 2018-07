Kirsten Flipkens in twee sets voorbij Britse Watson: "Gelukkig niet zo spannend als strafschoppenreeks van Engelsen" LPB

03 juli 2018

22u04 1 Wimbledon Kirsten Flipkens (WTA 45) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op Wimbledon. Onze landgenote klopt de Britse Heather Watson (WTA 111) met 6-4, 7-5.

Na een gelijkopgaande eerste set leek er Flipkens nog weinig te kunnen overkomen bij een 3-0-voorsprong in set twee. Niets was minder waar. Watson knokte zich terug in de wedstrijd en versierde bij 4-5 zelfs een setpunt. Dat bleek niet aan de Britse besteed. Flipkens ging erop en erover.

In de tweede ronde neemt 'Flipper' het op tegen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 12), het twaalfde reekshoofd in Londen. De winnares van Roland Garros 2017 kegelde met Katy Dunne (WTA 212) eveneens een Britse uit het toernooi. Het werd 6-3, 7-6 (7/5). In de onderlinge duels leidt Flipkens met 2-0.

Flipkens: "Niet zo spannend als strafschoppenreeks"

"Ik ben blij dat ik mijn goede vorm kon aanhouden", reageerde Flipkens. "Ik wist dat het geen gezondheidswandeling zou worden, want ze weet hoe ze op gras moet spelen. Ik moest direct paraat zijn en alles ging goed tot 6-4, 3-0. Daarna werd ik iets te defensief, terwijl zij meer risico's nam. Gelukkig was het niet zo spannend als de strafschoppenreeks van de Engelsen tegen Colombia. Ik kon zelfs niet meer door de gangen in de All England Club, zo was iedereen aan de schermen gekluisterd. Ik redde een setbal met een ace en kon nadien het verschil maken."

"Ze is een lastige klant. Zelfs op gras, mijn favoriete ondergrond, beschouw ik mezelf als outsider", zegt Flipkens over het duel met Ostapenko. "Dat wil niet zeggen dat ik niet van me af zal bijten. Ik moet haar kunnen ontregelen, door goed met mijn slice te variëren en te proberen om naar het net te komen."