Kerber heeft revanche beet: Duitse verslaat Serena Williams in Wimbledon-finale en vereffent zo twee jaar oude rekening TLB

14 juli 2018

18u28

Bron: Eigen berichtgeving 3 Wimbledon Angelique Kerber (WTA 10) heeft Serena Williams (WTA 181) een ferme loer gedraaid in de finale van Wimbledon. De 30-jarige Duitse speelde prima en haalde het verdiend in twee sets: 6-3 en 6-3. Twee jaar geleden had Williams Kerber nog van haar eerste triomf gehouden op het Londense gras, maar die rekening is bij deze dus vereffend.

Sinds de geboorte van haar dochtertje Alexis Olympia in 2017 kon Serena Williams nog geen Grand Slam-toernooi winnen. En Angelique Kerber was alvast niet van plan om Williams de zege cadeau te doen op Wimbledon. De Duitse kreeg meteen wat ze wilde: lange rally's. Williams werd aan het lopen gezet en dat is niet het sterkste punt van de Amerikaanse. Kerber ging meteen door de service van Serena en bevestigde die break ook door op 2-0 te klimmen. Maar dan begon Williams ook aan haar finale.

De voormalige nummer één van de wereld kreeg haar opslagmotor aan de praat en pakte drie games op rij. Kerber had op dat moment geen antwoord op het powertennis van haar opponente en stapelde daardoor de foutjes op. Maar Williams toonde genade. De 36-jarige Amerikaanse pakte op 3-3 uit met een dramatisch opslagspelletje en Kerber nam zo een optie op de eerste set.

De Duitse bevestigde haar break ook en die opdoffer kwam Williams - die het publiek op Centre Court wel achter zich kreeg - niet meer te boven. Ook bij 5-3 kon ze haar opslagspelletje niet winnen, Kerber lachte in haar vuistje. 6-3.

In de tweede set haalde Williams al gauw verschillende trucjes boven om Kerber uit haar lood te slaan. Een stevige mep in de richting van de Duitse, een luide schreeuw: alles moest en kon dienen. Maar de ervaren Duitse krijg je niet zo snel gek. Kerber bleef haar punten rustig opbouwen en zorgde er vooral voor dat haar percentage eerste opslag aanvaardbaar bleef.

Williams kon haar voet in de tweede set aanvankelijk wel naast die van de Duitse zetten, maar in de lange rally's bleef Kerber zich de beste tonen. Williams probeerde wel te reageren, maar dat lukte niet. Kerber bleef gewoon uitstekend tennissen en bij 5-3 kreeg ze de kans om het uit te serveren. Dat deed de Duitse ook, waardoor ze voor het eerst in haar loopbaan Wimbledon kon winnen.