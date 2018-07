Jelena Ostapenko ziet duel met Flipkens als "een nieuwe uitdaging" YP

04 juli 2018

17u00

Bron: Belga 0 Wimbledon De Letse Jelena Ostapenko (WTA 12) is op haar hoede voor Kirsten Flipkens (WTA 45), tegen wie ze het morgen opneemt in de tweede ronde van Wimbledon.

"Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd. Ik weet dat gras haar favoriete ondergrond is, dat ze houdt van slicen met de backhand en graag varieert. Ik herinner mij dat ze hier in 2013 de halve finales haalde", zegt Ostapenko. "Maar goed, ook ik hou van het spelen op gras. Ik won hier het juniorentoernooi (in 2014) en bereikte vorig jaar de kwartfinales. Dit wordt weer een nieuwe uitdaging voor mij en ik kijk ernaar uit."

Ostapenko plaatste zich voor de tweede ronde door op Centre Court met 6-3 en 7-6 (7/5) te winnen van thuisspeelster en wildcard Katy Dunne (WTA 212). "Het was heel leuk om daar mijn eerste ronde te mogen afwerken", zegt de 21-jarige Letse. "Ik speel graag in grote stadions. Het terrein lag er wel trager bij dan de trainingsvelden. Ik moest me dus aanpassen. Of het het mooiste stadion in de wereld is, kan ik niet zeggen. Court Philippe Chatrier (centre court op Roland Garros) is ook een van mijn favorieten." Ostapenko won vorig jaar Roland Garros.