Ivanisevic versterkt team Djokovic Redactie

01 juli 2019

15u20

Bron: Eurosport 0

Goran Ivanisevic, die Wimbledon won in 2001, zal Djokovic bijstaan op de derde grand slam van het seizoen, zo meldt Eurosport.

Voorlopig zal de boomlange Kroaat Nole enkel op Wimbledon mee begeleiden, maar de Servische nummer 1 liet weten ook in de toekomst nog met hem te willen samenwerken. “Ik ben dankbaar dat Ivanisevic aan mijn kant van het net staat in Wimbledon. En ik hoop dat dit de eerste keer van vele zal zijn.” Naast zijn langdurige samenwerking met Marian Vajda zal de Serviër ongetwijfeld hopen dat de ervaring van Ivanisevic op gras hem naar een vijfde titel zal helpen op de All England Club en een 16de grand slam in totaal. Djokovic versloeg vorig jaar Kevin Anderson in de finale op Wimbledon.