Indrukwekkende Halep klopt Serena Williams in finale en pakt eerste Wimbledon-trofee Filip Dewulf

13 juli 2019

16u05 30 Wimbledon Ook de derde keer was niet de goede keer voor Serena Williams. Na finales op Wimbledon en de U.S. Open vorig jaar was het dit keer een uitmuntende Simona Halep die de 37-jarige Amerikaanse in Londen van haar record evenarende 24ste grandslamtitel hield. De Roemeense haalde het met 6-2, 6-2 in 56 minuten en won zo oververdiend haar tweede grandslamkroontje. “Ik speelde nooit een betere match”, lachte Halep.

Simona Halep was de voorbije veertien dagen voorbeeldig onder de radar gebleven. Met twee kwartfinales en een halve finale (2014) op Wimbledon kon ze ook niet weggezet worden als een grasliefhebster. Bovendien werkte haar tennis beter op iets tragere ondergronden – het was vorig jaar op Roland Garros dat ze eindelijk haar eerste grandslamtitel wist binnen te halen – en in de onderlinge duels met Serena Williams stond ze maar liefst 1-9 in het krijt.

De donkere supermama leek dan ook verzekerd van winst en haar 24ste grandslamoverwinning waarbij ze eindelijk Margaret Court zou inhalen en de eretitel van beste speelster aller tijden zou kunnen opspelden. Helaas voor Williams zou het helemaal anders uitdraaien.

De 27-jarige Halep verkeerde immers in een begenadigde dag en stond na amper twaalf minuten reeds op een 4-0-voorsprong. Niets kon haar afleiden en haar verdediging was een puur meesterwerkje. In de eerste set zou Halep nul onnodige fouten slagen. Een ander verhaal bij Serena die gespannen stond te tennissen en amper aan één ace zou geraken over de hele wedstrijd.

Begin tweede set trachtte de zevenvoudige winnares wel zichzelf in de match te schreeuwen maar het was allemaal een beetje te matig terwijl Halep quasi niets mis kon doen en voortdurend de juiste keuzes maakte. Een onmogelijke misser van Williams zette Halep op 3-2 in de tweede set en op weg naar haar eerste triomf op de All England Club. Ze gaf de kans, net als ze in de match had gedaan, niet meer uit handen. Op minder dan uur was ze een reuzedoder, tweevoudig grandslamkampioen en de koning te rijk.

“Ze speelde onwaarschijnlijk goed”, hield Williams zich na afloop sterk. “Ik was min of meer een konijn in de autolichten. Als iemand zo tennist, dan kan ik alleen maar mijn petje afnemen.” Aan Roemeense zijde was er meer goesting om wat uitleg te geven over deze onverwachte uitslag. “Ik heb nooit een betere match gespeeld”, lachte Halep. “Ik heb hard gewerkt voor dit moment. Ik heb hier geen woorden voor maar ik voel me geweldig.”

De mogelijk beste verdedigster op de WTA-tour had zo haar eigen manier om zich te motiveren. “In het begin van het tornooi had ik tegen de mensen van de kleedkamers gezegd dat ik, als ik het tornooi zou winnen, voor het leven lid werd van de All England Club werd en daar deed ik het voor.” Het voormalige nummer een van de wereld kon haar blijdschap amper intomen. “Dit is iets zeer speciaals”, aldus Halep. “Toen ik klein was zei mijn mama immers tegen mij dat als ik iets wilde bereiken in de tennissport, dat ik dan de finale van Wimbledon zou moeten halen. I did it...”