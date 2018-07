Het staaltje van absolute klasse van Nadal na epische kwartfinale tegen Del Potro: "Die vijfde set is van het beste dat ik ooit gezien heb" Hans Op de Beeck

12 juli 2018

10u13 5 Wimbledon De tennissport zag gisteren een van haar meest epische wedstrijden ooit. In de kwartfinale op Wimbledon werd de al legendarische status van Rafael Nadal er nog wat straffer op na een zege in vijf sets tegen de charismatische Argentijn Juan Martin Del Potro: 7-5, 6-7 (7-9), 4-6, 6-4 en 6-4 na 4 uur en 48 minuten absoluut toptennis. Centre Court in zwijm. Een statement van Rafa, op de dag dat Roger Federer verloor van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. De beelden van de scènes meteen na de partij in het filmpje hieronder spreken voor zich.

Op de recentste Roland Garros stonden beide heren ook al tegenover elkaar. Toen won Del Potro in de halve finale amper zeven games. De Argentijn dook, struikelde en schoof gisteravond uit in een poging Nadal uit zijn zesde halve finale op de All England Club te houden - tevergeefs. "Rafa is zo'n vechtjas met fantastisch tennis in huis. Hij verdient vanavond de zege en verdient het ook om hier te blijven winnen", aldus de 29-jarige Del Potro. "Ik ben blij dat ik een match op dit niveau heb kunnen spelen tegen het nummer één van de wereld. Ik was dicht bij de winst, maar tegen deze Rafa is dat quasi onmogelijk: hij heeft telkens nog nét dat tikkeltje meer in huis. Hij is zoveel meer dan louter een gravelspecialist." Nadal, tweevoudig winnaar van Wimbledon, zit voor het eerst sinds 2011 nog eens in de halve finale in Londen. Dat jaar verloor hij de finale van Novak Djokovic, de Serviër die hij nu ontmoet en die Wimbledon al drie keer op zijn naam schreef. Het wordt de 52ste ontmoeting tussen de twee. Djokovic leidt -nipt- met 26-25.

In de tweede set liet Nadal vier setpunten onbenut, met onder andere een dubbele fout in de tiebreak, waarvan Del Potro profiteerde om weer op 1-1 te komen in sets. De Argentijn, wiens enige grandslamzege de US Open is, zorgde dan voor de enige break in set drie, waarna de vierde en vijfde set onwaarschijnlijk spannend werd, gekruid met toptennis langs beide kanten van de court. Het fysieke labeur kroop Del Potro in de kleren, al eindigde hij de partij met 33 aces en 77 winners. Niet voldoende om hem op de knieën te krijgen, deze Nadal, die zijn zesde halve finale op Wimbledon bereikt. "Momenteel voel ik pijn", aldus Del Potro nog. "Maar misschien kan ik morgen en overmorgen, wanneer ik de match in mijn hoofd ongetwijfeld nog enkele keren afspeel, wel genieten van het tennis dat ik hier gebracht heb."

Onder andere Simona Halep, het nummer één bij de vrouwen en recente winnares van Roland Garros, sprak over de "beste match ooit gezien". Ook de geblesseerde Andy Murray, die commentaar gaf voor BBC, stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Die vijfde set is een van de beste die ik ooit gezien heb. Fantastisch", aldus de Schot. Even fantastisch was het respect van Del Potro en Nadal voor elkaar meteen na de partij. Terwijl de Argentijn uitgeteld op het gras lag, kwam Nadal naar hem toe om hem een stevige knuffel te geven. "Spijtig dat Juan Martin moest verliezen", sprak Nadal. "Hij is een ongelofelijke tegenstander en tennisser. "Alles kon hier vanavond gebeurd zijn. Die laatste set had een beetje alles: geweldige punten, lange rally's - Del Potro sloeg zotte forehands. Het was zaak goed te verdedigen en mijn focus te blijven houden." Dat kan Nadal alvast als geen ander.

Nu Federer out is, hebben Nadal en Djokovic dé kans om hun palmares bij te werken. Nadal staat op 17 grandslamzeges, Djokovic op 12 nadat hij op Roland Garros 2016 de vier grandslams achter elkaar won. Federer heeft er nog altijd 20 en blijft de GOAT in het tennis (Greatest Of All Time) - al denken de fans van Nadal daar ongetwijfeld anders over.