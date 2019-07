Het sprookje is uit: 15-jarige Gauff in achtste finales gewipt door Halep DMM

08 juli 2019

17u30

Bron: Belga 0 Wimbledon Simona Halep heeft een einde gemaakt aan het tennissprookje van Cori Gauff op Wimbledon. De ex-nummer één van de wereld schakelde de 15-jarige Amerikaanse uit in de achtste finales.

Gauff had zich via de kwalificaties, waarvoor ze een wildcard kreeg, als jongste speelster ooit in het Open Era (vanaf 1968) geplaatst voor de hoofdtabel. Daar stuntte het nummer 313 van de WTA-ranking meteen door haar landgenote en idool Venus Williams (WTA 44), vijfvoudig laureate op Wimbledon, te verslaan. Vervolgens wipte de piepjonge Gauff de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 139) en de Sloveense Polona Hercog (WTA 60).

In de achtste finale maakte Simona Halep (WTA 7) een einde aan het grandslamdebuut van ‘Coco’ Gauff. De 27-jarige Roemeense haalde het met twee keer 6-3. In de kwartfinales speelt Halep tegen Shuai Zhang (WTA 50). De Chinese, die eerder Yanina Wickmayer (WTA 148) wipte, won met 6-4, 1-6 en 6-2 van de Oekraïense Wimbledondebutante Dayana Yastremska (WTA 35). De 30-jarige Zhang was bij haar vijf vorige deelnames op de All England Club nooit voorbij de eerste ronde geraakt. Halep is een voormalig halvefinaliste op Wimbledon (in 2014). Ze won vorig jaar op Roland Garros haar eerste (en tot dusver enige) grandslamtitel.