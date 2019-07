Het ridicule interview met Bernard Tomic: “Ben jij samen met Jessica uit Australiës ‘Blind Getrouwd’?”

Wimbledon

Twee jaar geleden kreeg Bernard Tomic op Wimbledon de halve sport- en de hele tenniswereld over zich heen, toen de Australiër zich na een lusteloze nederlaag liet ontvallen dat hij zich “ verveelde ” op de baan en dat het tennis hem eigenlijk gestolen kon worden. Antwoorden die hij nu als een boomerang in het gezicht terug kreeg, nadat hij in zijn eerste ronde na nog geen uur onderuit ging tegen Jo-Wilfried Tsonga (2-6, 1-6 en 4-6). “Pfff, volgende vraag...”