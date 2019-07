Goffin vol vertrouwen na 250ste profzege: “Ik speel veel beter nu” GVS

03 juli 2019

21u02

Bron: Belga 2 Wimbledon David Goffin (ATP 23) won in de tweede ronde van Wimbledon in drie sets vlot van zijn Franse vriend Jérémy Chardy (ATP 81). De Luikenaar liet een uitstekende indruk en voelt zich in zijn sas.

"Tegen een vriend spelen is nooit makkelijk, en vooral tegen Jérémy, die heel goed is op gras", zei Goffin aan The Wimbledon Channel. "Hij kan bommen droppen met zijn opslag en uithalen met zijn rechter, maar ik heb goed gespeeld. Ik slaagde erin zijn opslag goed te lezen en goed te retourneren, en bewoog ook goed, waardoor ik aanvallend kon spelen. Met deze prestatie ben ik heel tevreden. Ik voel me heel goed en hoop zo nog even door te kunnen gaan.”

Vrijdag in de derde ronde begint het echte werk voor Goffin, die de Russische nummer dertien van de wereld Daniil Medvedev treft. Ook in de derde ronde van de Australian Open troffen de twee mekaar, en toen was de Rus de beste. "Het wordt een andere wedstrijd. Ik speel veel beter nu", klinkt Goffin zelfverzekerd. "Daniil is sinds het begin van het seizoen heel regelmatig en gaat nog elke week vooruit, en gras is bovendien een van zijn betere ondergronden. Ik verwacht mij aan een lastige wedstrijd, maar ga er alles aan doen om hem het leven zo moeilijk mogelijk te maken."

250ste profzege

De 28-jarige Luikenaar boekte ook zijn 250ste zege op het circuit. “Dat is mooi nieuws. Ik moet toegeven dat ik niet op de hoogte was”, zei Goffin naar aanleiding van zijn 250ste profzege aan The Wimbledon Channel. Tegenover zijn 250 overwinningen staan 159 nederlagen. “250 zeges, ja, dat is niet slecht. Ik heb er al veel mooie duels en veel toernooien opzitten, maar het is nog niet gedaan. Hopelijk volgen er nog veel overwinningen. Ik ben al tien jaar op het circuit, de tijd vliegt.”