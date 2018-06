Goffin treft Australiër in eerste ronde op Wimbledon, ook Mertens treft haalbare kaart DMM

29 juni 2018

11u47

Bron: Belga 1 Wimbledon De loting voor het hoofdtoernooi van Wimbledon is in kannen en kruiken. Bij de mannen neemt David Goffin (ATP 9) het in de eerste ronde op tegen de Australiër Matthew Ebden (ATP 51). Ruben Bemelmans (ATP 104) van zijn kant kruist de degens met de de Amerikaan Steve Johnson (ATP 42).

Het wordt de vijfde ontmoeting tussen Goffin en de 30-jarige Ebden. De Belgische nummer één won de drie laatse duels tussen beide spelers, in Kuala Lumpur (2011), Brisbane (2013) en Tokio (2017). Ebden pakte in 2010 een overwinning tegen Goffin op het Challengertoernooi in Loughborough. Alle duels gingen door op hardcourt.

In de achtste finales volgt voor Goffin mogelijk een ontmoeting met de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 4). Bij de laatste acht zou de Spaanse nummer één van de wereld Rafael Nadal (ATP 2) de tegenstander kunnen zijn.

Voor Ruben Bemelmans kwam de 28-jarige Amerikaan Steve Johnson als tegenstander in de eerste ronde uit de bus. Het wordt voor de Limburger de tweede ontmoeting met Johnson. In 2013 won de Californiër op het Challengertoernooi van Nottingham (op gras).

Verder treft Roger Federer in de eerste ronde de Serviër Dusan Lajovic (ATP 57) en neemt Nadal het op tegen Dudi Sela (ATP 129).

Ook Belgische vrouwen kennen hun eerste opponenten

Na de loting voor de mannen werd er vanmiddag ook geloot voor de vrouwen op Wimbledon (2-15 juli). Elise Mertens (WTA 15) treft de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 43), Alison Van Uytvanck (WTA 46) neemt het op tegen de Sloveense Polona Hercog (WTA 64), Kirsten Flipkens (WTA 45) kruist de degens met de Britse Heather Watson (WTA 88), terwijl Yanina Wickmayer (WTA 102) ten slotte moet spelen tegen de Duitse Mona Barthel (WTA 114).

Voor Alison Van Uytvanck wacht geen makkelijke eerste ronde tegen Polona Hercog. De 27-jarige Sloveense won in het verleden alle drie de onderlinge duels (2x op hardcourt, 1x op gravel) van de 24-jarige Grimbergse.

Voor Elise Mertens wordt het meer een stap in het onbekende. De 22-jarige Limburgse en de 24-jarige Collins zullen elkaar voor het eerst ontmoeten.

Kirsten Flipkens en Heather Watson kwamen elkaar al drie keer eerder tegen op het circuit. De 32-jarige Kempense won twee van die drie ontmoetingen, maar de 26-jarige Watson won wel het meest recente en belangrijkste duel. De Britse won twee jaar geleden de finale in Monterrey van 'Flipper'. Alle duels vonden plaats op hardcourt.

Yanina Wickmayer, de slechtst geklasseerde landgenote, kende meeval bij de loting. Ze treft de 27-jarige Duitse Mona Barthel, waarvan ze in het verleden drie van de vier onderlinge duels won. Barthel triomfeerde in 2012 wel in de finale van het toernooi in Hobart (op hardcourt).